경기도, 수리산 도립공원 안전관리 강화…탐방객 안전수칙 준수 당부

경기도가 단풍 산행을 위해 수리산도립공원을 찾는 탐방객이 늘어남에 따라 안전사고 예방을 위한 안전수칙 준수를 당부했다.

16일 도에 따르면 수리산도립공원은 수도권 주민들이 즐겨 찾는 자연휴식공간으로, 가을철에는 단풍을 감상하고 산행을 즐기려는 방문객이 증가하고 있다. 하지만 큰 일교차와 낙엽으로 인한 미끄러짐, 이른 일몰 등으로 안전사고 위험이 높아 주의가 요구된다.

▲수리산 ⓒ경기도

도는 안전한 산행을 위해 출발 전 기상정보를 확인하고, 자신의 체력에 맞는 탐방로를 선택할 것을 권고했다. 또한 일몰 전 하산할 수 있도록 산행 시간을 충분히 확보하고, 지정된 탐방로를 이용해야 한다고 강조했다.

특히 낙엽이 쌓인 구간은 지면 상태를 확인하기 어려워 미끄러지거나 발을 헛디딜 수 있는 만큼 미끄럼 방지 기능이 있는 등산화를 착용하고, 급경사지와 낙석 우려지역에서는 주변을 살피며 이동해야 한다.

도는 탐방객 안전을 위해 주요 탐방로와 공원시설에 대한 점검을 지속하고, 위험요인이 발견되면 신속하게 정비할 방침이다. 공원 내 13곳에 설치된 재해문자전광판을 통해 기상특보와 탐방로 이용정보 등을 안내하고, 탐방안내소를 활용한 안전수칙 홍보도 이어갈 계획이다.

이태선 도 정원산업과장은 “가을철 수리산도립공원을 찾는 탐방객들이 아름다운 자연경관을 안전하게 즐길 수 있도록 탐방로와 공원시설 관리에 최선을 다하겠다”며 “지정된 탐방로 이용과 산행 안전수칙 준수에 적극 협조해 주시길 바란다”고 말했다.

한편 경기도는 수리산도립공원의 주차공간 부족과 주변 교통혼잡을 개선하기 위해 군포시 속달동 일원에 총사업비 32억 원을 투입해 약 100면 규모의 제2주차장 조성을 추진하고 있다.