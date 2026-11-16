경기농기원, 토마토 바이러스 유입 차단 총력…575개 농가 집중 예찰

경기도농업기술원이 국내에서 처음 확인된 토마토갈색주름과실바이러스(ToBRFV)의 도내 유입을 막기 위해 긴급 대응체계를 가동하고 예방 활동을 강화하고 있다.

16일 도 농업기술원에 따르면 지난 달 전북 김제에서 국내 첫 발생이 확인된 이 바이러스는 토마토와 파프리카, 고추 등 가지과 작물에 감염되는 검역관리급 병해충이다. 현재까지 방제 약제가 없어 사전 예방과 조기 발견이 무엇보다 중요하다.

▲‘토마토갈색주름과실바이러스(ToBRFV)’ 병징 ⓒ경기도농업기술원

바이러스에 감염되면 잎에 모자이크 무늬와 황화, 기형 증상이 나타나고 과실에는 착색 불균일과 갈색 반점, 주름 등이 발생한다. 이로 인해 농산물의 상품성과 수확량이 크게 떨어질 수 있다.

특히 감염된 종자나 모종뿐 아니라 작업자의 손과 장갑, 농작업 도구, 운반상자 등을 통해서도 쉽게 전파돼 농가의 철저한 위생관리가 요구된다.

도 농업기술원은 국내 첫 발생 직후부터 시군과 협력체계를 구축하고 대응에 나섰다. 지난 6일 긴급회의를 열어 바이러스의 주요 특성과 국내 발생 현황을 공유했으며, 12일에는 시군 담당 공무원을 대상으로 최신 발생 동향과 확진 시 공적 방제 추진 요령 등을 교육했다.

현재까지 도내 발생 사례는 확인되지 않았다. 도는 확산을 사전에 차단하기 위해 시군 농업기술센터와 협력해 도내 토마토 재배농가 575곳, 재배면적 192ha를 대상으로 집중 홍보와 예찰을 추진할 계획이다.

농가의 자발적인 예방 활동도 당부했다. 건전한 종자와 모종을 사용하고 재배시설 내 외부인 출입을 제한하는 한편, 작업복과 신발, 손, 전정가위 등 농작업 도구를 철저히 소독해야 한다. 농장 간 농자재와 출하 상자의 공동 사용도 가급적 자제해야 한다.

최하영 경기도농업기술원 기술보급국장은 “현재 도내에서는 발생하지 않았지만 전염력이 매우 강한 바이러스인 만큼 초기 선제 대응이 무엇보다 중요하다”며 “농가에서는 의심 증상을 발견할 경우 식물체를 임의로 이동하거나 폐기하지 말고 즉시 가까운 시군 농업기술센터에 신고해 달라”고 말했다.