전·현직 신안군수 잇단 고발·수사에 민주당-혁신당 정치공방까지 '격랑'

전·현직 신안군수를 둘러싼 고발과 수사가 잇따르면서 신안 지역 정치권이 격랑에 휩싸이고 있다.

박우량 전 군수는 재임 당시 추진한 주요 사업 4건의 특혜·배임 의혹으로 신안군에 고발됐으며, 김태성 현 군수는 지방선거 과정에서 불거진 불법 당원 모집 의혹으로 경찰 수사를 받고 있다. 여기에 더불어민주당과 조국혁신당의 정치적 공방까지 겹치면서 신안 정가의 갈등이 확산하는 양상이다.

16일 <프레시안> 취재 결과 신안군은 지난 6일 민선 7·8기 주요 사업의 추진 절차와 예산 집행 적정성을 확인하기 위해 박우량 전 군수를 업무상 배임 등 혐의로 수사기관에 고발했다. 대상 사업은 지도 기후대응 도시숲 조성, 염전근로자 안심숙소 건립, 명품 팽나무길 등 기증수목 사업, 사계절 꽃피는 1섬 1정원화 사업 등 4건이다.

4대 사업의 핵심 쟁점은 공유재산 교환의 적정성, 안심숙소 사업비 선급금 27억 원대 집행 경위, 기증수목 사업에 투입된 군비 429억 원과 수목 평가액 및 사례금 산정, 399억 원 규모 정원수 계약을 939건의 수의계약으로 진행한 경위 등이다.

▲신안군 청사 전경 ⓒ

특히 군유지 교환 과정에서 특정인에게 유리한 조건이 적용됐는지, 안심숙소 사업비가 목적에 맞게 사용됐는지, 기증수목의 가치와 사례금이 적정하게 산정됐는지, 대규모 수의계약이 적법한 절차에 따라 이뤄졌는지가 주요 확인 대상이다.

이와 관련해 '신안군 행정 의혹 철저수사 촉구 군민모임'은 지난 13일 광주지방중대범죄수사청 앞에서 집회를 열고 철저한 수사를 촉구했다.

반면 김태성 현 군수를 둘러싼 수사도 본격화하고 있다. 더불어민주당 전남도당은 지난 5월 6·3 지방선거를 앞두고 조국혁신당인 김태성 후보의 불법 당원 모집 의혹과 관련해 수사기관에 고발했다. 민주당은 신안 지역 8개 주소지에 당원 68명의 거주지가 중복 기재되고, 여러 사람이 동일한 신분증 사본을 제출한 정황을 확인했다고 주장했다.

전남경찰청은 지난 11일 관련 수사를 위해 김태성 군수 동생의 주거지를 압수수색하고 자료를 확보했다. 이어 김 군수는 지난 15일 전남경찰청에 출석해 불법 당원 모집 의혹과 관련한 조사를 받은 것으로 확인됐다.

이에 조국혁신당은 지난 13일 임명희 대변인 명의의 성명을 내고 민주당의 김 군수 고발과 경찰 수사를 강하게 비판했다.

조국혁신당은 성명에서 경찰의 압수수색을 '먼지털이식 표적 수사'로 규정하고 "김 군수는 민주당 경선에 참여하지도 않았는데 경선 과정의 불법 당원 모집 문제를 들어 고발하고 강제수사까지 진행하는 것은 야당 군수를 끌어내리려는 부당한 정치공세"라고 주장했다.

이어 김 군수가 민주당 소명 과정에서 불법 당원 모집 사실이 없다고 밝혔으며, 민주당 윤리심판원에서도 징계 사유가 없음을 확인했다는 입장을 내놨다. 또한 민주당 다수 군의회가 김 군수 취임 이후 추진된 조례안과 조직개편안을 잇따라 부결했다며 군정 운영을 가로막고 있다고 비판했다.

조국혁신당은 "민주당은 신안군민의 엄중한 선택을 존중하고 부당한 발목잡기와 구태 정치를 중단하라"고 촉구했다.

지역 정치권 인사는 "전·현직 군수를 둘러싼 고발과 수사가 동시에 진행되면서 신안군정이 정치적 갈등에 발목 잡히는 것 아니냐는 우려가 크다"며 "민주당과 조국혁신당 모두 정쟁보다 군민의 이익과 지역 발전을 우선해야 한다"고 강조했다.