"임금·고용은 원청교섭 사항 아니다?"…한화오션 하청 노동자, 단식 돌입

한화오션 하청 노동자가 제대로 된 원청교섭을 요구하며 단식을 시작했다.

전국금속노동조합 소속 거제통영고성조선하청지회(조선하청지회)와 웰리브 지회로 이뤄진 ‘원청교섭 승리를 위한 공동투쟁위원회(공투위)’는 16일 입장문을 통해 이같이 밝혔다.

단식에 돌입한 이는 조선하청지회의 강인석 지회장과 강봉재 부지회장, 이형주 웰리브지회장 등 세 명이다. 강 지회장은 한화오션에 안전 문제를 넘어 임금·고용·복지를 교섭 의제에 포함하라며 한화오션 도장공장 지붕에서 48일 간 고공농성 중이다. 다른 단식자들도 천막 농성 등을 이어왔다.

공투위는 "2026년 초과세수가 60조 원을 넘는다고 한다. 한화오션의 영업이익은 3분기까지만 1조 6629억 원, 올해 연간 2조 원에 이를 것으로 전망된다"며 "그런데 왜 하청노동자는 고공 위에서, 천막에서 목숨을 걸고 단식해야 하나"라고 물었다.

이어 이재명 대통령을 향해 "노동존중사회를 만들겠다던 대통령께서는 지금 어디에 있나. 노조법을 개정해 선진국 수준의 노동권을 보장하겠다던 약속은 어디로 갔나"라며 온전한 원청교섭을 위한 역할을 촉구했다.

한화그룹을 향해서도 공투위는 "노사 상생, 원하청 상생을 외치며 고관대작들을 모셔 놓고 대한민국이 다 알도록 기자회견을 했던 한화는 지금 어디에 있나"라며 노동조건 전반에 대한 교섭 요구에 응하라고 밝혔다.

공투위는 "더 이상 차별을 당연하게 받아들이지 않겠다. 더 이상 우리 아이들에게 비정규직이라는 굴레와 굴종의 역사를 물려주지 않겠다"며 "그래서 오늘부터 우리는 곡기를 끊는다. 죽고 싶어서가 아니다. 제대로 살고 싶어서다"라고 했다.

앞서 조선하청지회와 웰리브지회는 원청교섭을 가능하게 한 개정 노조법 시행 뒤인 지난 3월 원청인 한화오션에 교섭을 요구했다. 이후 경남지방노동위원회와 중앙노동위원회가 한화오션의 하청 노동자에 대한 교섭 의무를 인정했으나, 한화오션이 급식· 통근버스·시설관리 등을 수행하는 노동자가 속한 웰리브지회와의 교섭을 거부해 반년여 간 지연됐다.

지난달 1일 서울행정법원은 한화오션이 중앙노동위원회의 결정에 대해 낸 집행정지 신청을 기각했다. 이어 8일 원청교섭이 열렸다. 공투위에 따르면 한화오션은 교섭장에서 '안전 관련 6개 조항만 교섭할 수 있다'는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.