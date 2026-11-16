대구 서구, 겨울 앞두고 김장김치 나눔...취약계층·참전용사에 온정 전달

▲대구서구새마을회가 최근 구민운동장 주차장에서 ‘2026 사랑의 김장 나누기 행사’를 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구서구

겨울을 앞두고 대구 서구 곳곳에서 어려운 이웃과 국가를 위해 헌신한 참전용사들에게 따뜻한 온정을 전하는 김장 나눔 행사가 이어졌다.

지역 주민과 봉사단체 회원들이 직접 김치를 담그고 전달하며 이웃사랑과 보훈의 의미를 함께 되새겼다.

대구서구새마을회(회장 이성윤)는 최근 구민운동장 주차장에서 ‘2026 사랑의 김장 나누기 행사’를 개최했다고 16일 밝혔다.

이번 행사에는 권오상 서구청장을 비롯한 초청 내빈과 새마을지도자 250여 명이 참여했으며 봉사자들은 추운 겨울을 앞두고 어려운 이웃들에게 전달할 김장김치 2천 포기를 정성껏 담갔다.

이날 마련된 김장김치는 독거노인과 소년소녀가장, 장애인가정 등 지역 내 취약계층 700세대에 전달될 예정으로, 경제적 어려움과 돌봄 사각지대에 놓인 이웃들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 지역사회가 힘을 모은 것이다.

이성윤 회장은 “작은 정성이지만 지도자들의 따뜻한 마음이 모여 어려운 이웃들에게 큰 힘이 되기를 바란다”며 “앞으로도 지역 곳곳에서 나눔과 봉사를 실천해 더불어 살아가는 따뜻한 서구를 만드는 데 앞장서겠다”고 말했다.

▲대구 서구대대 여성예비군이 최근 관내 참전용사들을 위한 김장 나눔 행사를 개최하고 기념촬영을 하고있다ⓒ대구서구

같은 날 서구대대 여성예비군도 지역 참전용사들을 위한 김장 나눔에 나섰다.

행사에는 여성예비군 10명을 비롯해 지역대장과 서구 예비군 지휘관, 1대대 관계자 등 20여 명 참여와 함께, 권오상 서구청장, 서구의회 의장, 50사단 501여단 1대대장도 현장을 찾아 봉사자들을 격려했으며, 권 구청장은 직접 김장 담그기에 참여해 나눔의 의미를 더했다.

봉사자들이 정성껏 마련한 김장김치 26통(총 200㎏)은 6·25전쟁 참전용사 23명과 월남전 참전용사 3명 등 모두 26명에게 한 통씩 전달됐다. 이는 단순한 먹거리 지원을 넘어 국가를 위해 헌신한 이들에게 감사와 존경의 마음을 전하는 자리였다.

특히 서구 여성예비군은 이번 김장 나눔 외에도 매달 보훈대상자들에게 밑반찬을 전달하는 ‘이웃 영웅 돌봄 마음 이음’ 사업을 꾸준히 이어오며 지역사회 보훈문화 확산에 힘쓰고 있다.

권오상 서구청장은 “추운 겨울을 앞두고 어려운 이웃과 참전용사들을 위해 따뜻한 마음과 정성을 모아주신 모든 봉사자에게 감사드린다”며 “앞으로도 참전용사들의 희생과 헌신을 기억하고 예우하는 한편, 소외된 이웃들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 나눔과 보훈 활동을 적극 지원하겠다”고 말했다.

이번 두 행사는 취약계층의 겨울나기를 돕는 생활 밀착형 나눔과 참전용사에 대한 감사와 예우를 실천했다는 점에서 의미를 더했다. 지역사회의 작은 정성이 모여 서구의 겨울을 한층 따뜻하게 만들고 있다.