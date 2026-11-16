횡성군보건소·원주소방서·세브란스 연합팀, 재난의료대회 장관상 등 2관왕

횡성군보건소가 강원특별자치도 대표팀으로 참가한 2026년 재난응급의료 종합훈련대회에서 보건복지부장관상과 국립중앙의료원장상을 받으며 2관왕에 올랐다.

보건복지부가 주최하고 국립중앙의료원 중앙응급의료센터가 주관한 이번 대회는 지난 10일부터 11일까지 충남 천안 재능교육연수원에서 열렸다.

▲2026년 재난응급의료 종합훈련대회. ⓒ횡성군

전국 15개 시·도팀 177명은 도상 훈련, 재난안전통신망·재난의료 챌린지 등 술기 훈련을 통해 재난 응급의료 대응 역량을 겨뤘다.

강원특별자치도 대표팀은 김영대 횡성군보건소장을 비롯한 신속대응반 4명, 원주소방서 구급대원 2명, 재난거점병원 원주세브란스기독병원 재난의료지원팀 4명 등 총 10명의 연합팀으로 대회에 나섰다.

강원특별자치도 대표팀은 전체 종합 부문 특별상인 보건복지부장관상과 술기훈련 의료챌린지 부문 장려상인 국립중앙의료원장상을 받았다.

▲2026년 재난응급의료 종합훈련대회. ⓒ횡성군

횡성군보건소 신속대응반과 원주소방서 구급대원, 지역 재난거점병원 재난의료지원팀은 평소 실전처럼 진행한 현장 중심의 반복 훈련을 바탕으로 탄탄한 공조 체계를 선보였다.

참가 기관은 대규모 재난 상황을 가정한 평가를 거치며 현장 응급의료 대응부터 환자 분류·처치·이송까지 이어지는 협력체계를 점검했다.

김영대 횡성군보건소장은 "이번 수상은 각 기관이 한마음으로 협력하고 평소 실전과 같은 훈련을 꾸준히 이어온 결과"라며 "앞으로도 소방 및 재난거점병원과 협력체계를 유지하고 지속적인 교육과 훈련을 통해 재난 발생 시 횡성군민과 방문객의 생명을 보호할 현장 중심의 재난 응급의료 대응체계를 강화하기로 했다"고 말했다.