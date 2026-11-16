이천시, 국공립어린이집 2곳 개소…공공보육 기반 확대

경기 이천시가 국공립어린이집 2곳을 추가 개소하며 지역 내 공공보육 서비스 확대에 나섰다.

16일 이천시에 따르면 시는 지난 12일 중리동에 위치한 국공립 중리어반퍼스트어린이집과 중리트리쉐이드어린이집 개소식을 각각 개최했다.

▲국공립 중리어반퍼스트어린이집 개소식 기념촬영 ⓒ이천시

개소식 행사에는 성수석 이천시장을 비롯해 시의원과 입주민 대표, 보육 관계자 등 100여 명이 참석해 새로운 보육시설의 출발을 축하했다.

두 어린이집은 시의 국공립어린이집 확충계획에 따라 공동주택 관리동에 조성됐다. 지역 내 보육 수요에 대응하고 부모들이 안심하고 자녀를 맡길 수 있는 양질의 공공보육 서비스를 제공하기 위해 마련됐다.

성수석 시장은 “아이들이 안전하고 행복하게 성장하고 부모들이 안심할 수 있는 보육환경을 만드는 것이 중요하다”며 “국공립어린이집 확충과 함께 민간·가정어린이집과의 상생을 통해 모든 아이가 양질의 보육 서비스를 누릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편 시는 앞으로도 지역별 보육 수요를 고려해 국공립어린이집을 확충하고, 민간·가정어린이집의 운영 안정화와 보육교직원 처우 개선 등 균형 있는 보육정책을 추진할 계획이다.