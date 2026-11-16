여주시, 산림 인접지역 불법 소각 과태료 강화…불법소각 주의 당부

경기 여주시가 지난 13일부터 시행된 '산림재난방지법 시행령' 개정안에 따라 산림 인접 지역의 불법 소각 행위에 대한 과태료가 강화됐다며 시민들의 주의를 당부했다.

여주시는 이번 개정은 산불 발생 위험이 높은 행위에 대한 처벌 기준을 높여 산불을 사전에 예방하기 위한 조치라고 설명했다. 특히 건조한 날씨와 강한 바람이 이어지는 가을철에는 작은 불씨도 대형 산불로 번질 수 있어 영농 부산물과 생활 쓰레기 소각에 주의가 필요하다.

▲경기 여주시청 전경. ⓒ 여주시

개정된 시행령에 따르면 산림 인접 지역에서 허가 없이 불을 피우거나 불을 가지고 들어가다 적발되면 1차 위반 시 90만 원, 2차 150만 원, 3차 이상은 300만 원의 과태료가 부과된다. 1차 위반 과태료는 기존 50만 원에서 90만 원으로 인상됐다.

부주의로 타인의 산림을 태우거나 자기 소유 산림을 태워 공공의 위험을 초래한 경우에도 처벌이 강화됐다. 기존 3년 이하 징역 또는 3000만 원 이하 벌금에서 5년 이하 징역 또는 5000만 원 이하 벌금으로 상향됐다.

시는 강화된 처벌 기준을 시민들에게 안내하고 산불 취약지역을 중심으로 불법 소각 예방 활동과 현장 순찰을 강화할 계획이다.

아울러 영농 부산물 소각을 줄이기 위해 농업기술센터에서 추진하는 ‘영농 부산물 안전처리 지원사업’의 활용을 권장하고 있다. 이 사업은 고춧대와 깻대 등 농업 부산물을 파쇄기로 잘게 부숴 처리하는 방식으로, 농업인은 농업기술센터에 지원 가능 여부와 신청 방법을 문의하면 된다.

시 산림공원과 관계자는 “영농 부산물을 태우는 작은 불씨가 대형 산불로 이어져 산림과 시민의 안전을 위협할 수 있다”며 “산림 인접 지역에서 불을 피우는 행위를 삼가고 산불 예방에 적극 동참해 달라”고 당부했다.