김상욱, 울산 국비 '1029억 더' 국회 총력전…트램·조선 AI 증액 요청

김상욱 울산시장이 내년도 국가예산 정부안에 울산 관련 국비 3조원 이상이 반영된 데 이어 도시철도와 제조업 인공지능 전환(AX) 등 핵심사업의 추가 예산 1029억원 확보를 위해 국회 설득에 나섰다.

16일 울산시에 따르면 김 시장은 이날 국회를 방문해 기획예산처와 국회 예산결산특별위원회, 여야 정치권을 상대로 2027년도 국가예산 14개 사업에 대한 국비 1029억4000만원의 증액을 요청할 계획이다.

▲울산광역시청 전경.ⓒ프레시안(윤여욱)

이번 증액 건의는 울산의 제조업 경쟁력 강화와 시민 생활 기반 확충에 초점을 맞췄다. 조선 AX 특화 AI 모델하우스 구축 135억원, AI·5G 기반 국가산단 복합재난 대응 인프라 70억원, 반구천 세계암각화센터 건립 12억원 등이 포함됐다.

특히 울산도시철도 1호선 건설에 480억원을 요청하며 교통 인프라 예산 확보에도 힘을 쏟는다. 당초 국토교통부안에는 144억원이 반영됐지만 정부안 편성 과정에서 제외됐다. 다만 지난 10일 국회 예결위에서 박홍근 기획예산처 장관이 사업 재추진에 따른 여건 변화를 고려해 국회 심의 단계에서 예산 반영을 적극 검토하겠다는 입장을 밝혔다.

김 시장은 조용범 기획예산처 차관과 김명중 예산실장, 예결위 여야 간사인 정태호 더불어민주당 의원과 유상범 국민의힘 의원 등을 만나 사업별 필요성을 설명할 예정이다. 김민석 민주당 대표와 한병도 원내대표에게도 당 차원의 지원을 요청한다는 방침이다.

울산시는 앞서 2027년도 정부예산안에 전년도 정부안보다 3030억원(11.1%) 증가한 3조234억원의 국비를 반영했다. 정부안 기준 역대 최대 규모로 지난 9월 지역 국회의원들과 11개 사업 525억8000만원의 증액을 논의한 데 이어 이번에는 건의 대상을 14개 사업, 1029억4000만원으로 확대했다.

김 시장은 "국회 예산 심사가 본격화된 지금은 울산에 꼭 필요한 사업을 국가예산에 담아내기 위해 역량을 집중해야 할 때"라며 예산안 확정까지 여야 정치권과 협력해 핵심사업의 국비 반영을 끝까지 챙기겠다고 밝혔다.

국회 예결위는 이날부터 예산안조정소위원회에서 내년도 예산안의 감액·증액 심사에 들어간다. 울산시는 12월 2일 법정 처리 시한까지 정부와 여야 정치권을 상대로 핵심사업의 국비 반영을 추진할 방침이다.