'일면식 없는 10대' 대낮 과도로 찔러, 부산 20대 살인미수 구속

부산 도심에서 일면식도 없는 10대 여성을 뒤따라가 미리 준비한 과도로 찌른 20대 남성이 살인미수 혐의로 구속됐다.

16일 부산 금정경찰서에 따르면 20대 남성 A씨는 지난 13일 오후 4시 34분께 금정구 구서동 도시철도 1호선 구서역 인근 노상에서 길을 가던 10대 여성 B양을 뒤따라가 과도로 찌른 혐의를 받고 있다.

▲부산 금정경찰서 전경.ⓒ프레시안

B양은 가슴 부위에 경미한 상처를 입었으며 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐다. 경찰 조사 결과 두 사람은 서로 알지 못하는 사이였다.

범행 직후 A씨는 구서역에서 도시철도에 탑승해 달아났다. 그러나 뒤쫓던 목격자와 역무원에게 발견돼 열차에서 내렸고, 경찰은 오후 4시 55분께 부산대역에서 A씨를 현행범으로 체포했다.

경찰은 A씨에게 살인미수 혐의를 적용했으며 A씨는 지난 15일 구속됐다.

경찰은 A씨가 피해자와 아무런 관계가 없는 상황에서 흉기를 미리 준비해 범행한 경위를 조사하고 있다. 불특정인을 대상으로 한 이상동기 범죄에 해당하는지 여부도 확인 중이다.