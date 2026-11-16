대구 중구, 아파트 찾아 가족복지 알리고 어린이집은 바자회 성금 기탁

▲대구 중구가족센터가 12일 엑소디움센트럴동인 아파트에서 ‘찾아가는 중구가족센터’ 행사를 진행하고 있다ⓒ대구중구

대구 중구에서 주민들의 생활공간을 찾아 가족복지 서비스를 알리고, 어린이집 아이들이 직접 마련한 성금으로 어려운 이웃을 돕는 나눔 활동이 이어져, 주민과 아이들이 일상 속에서 가족의 의미와 이웃사랑을 함께 나누며 지역공동체에 따뜻한 온기를 더하고 있다.

중구가족센터(센터장 임시아)는 최근 청라힐스자이와 엑소디움센트럴동인 아파트에서 두 차례에 걸쳐 ‘찾아가는 중구가족센터’ 행사를 진행했다고 16일 밝혔다.

‘가족행복 배달왔습니다! 중구가족센터가 찾아간 day!’라는 슬로건으로 마련된 이번 행사는 센터 방문이 어려운 주민들을 직접 찾아가 다양한 가족 지원사업을 알리고 체험 기회를 제공하기 위해 추진됐으며, 행사장에는 4개의 테마 부스가 마련돼 온가족보듬사업과 아이돌봄지원사업, 다문화 관련 사업 등 센터의 주요 서비스를 소개했다.

이날 주민들은 각 부스를 둘러보며 가족 지원 프로그램에 대한 정보를 얻고 다양한 체험 활동에 참여했으며, 센터 측은 주민들이 일상에서 쉽게 가족복지 서비스를 접하고 필요한 지원을 받을 수 있도록 지역 밀착형 홍보와 소통을 진행했다.

▲대구 중구 센트럴동인어린이집 원생들이 16일 동인동 행정복지센터(동장 김상석)를 방문해 지역 내 어려운 이웃을 돕기 위한 성금 134만원을 전달하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구중구

아울러 이와 함께 엑소디움센트럴동인에서는 어린이들의 따뜻한 나눔도 이어졌다.

센트럴동인어린이집(원장 이미숙) 원생들은 16일 동인동 행정복지센터(동장 김상석)를 방문해 지역 내 어려운 이웃을 돕기 위한 성금 134만원을 전달했다.

이번 성금은 원아와 학부모, 교직원이 함께한 바자회에서 마련한 수익금으로, 아이들과 가족들이 나눔의 의미를 되새기고 이웃사랑을 실천하자는 뜻을 모아 준비했다.

특히 어린이들은 바자회에 직접 참여하고 수익금을 기탁하는 과정까지 함께하며 물건을 나누고 이웃을 돕는 경험을 쌓아, 작은 실천을 통해 배려와 나눔의 가치를 자연스럽게 배우는 교육의 장이기도 했다.

이미숙 원장은 “바자회를 통해 정성껏 모은 수익금이 어려운 이웃들에게 조금이나마 힘이 되기를 바란다”며, “앞으로도 아이들과 함께 나눔을 실천하며 지역사회에 따뜻한 온기를 전할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

임시아 중구가족센터장은 “이번 행사를 통해 주민들이 가까운 곳에서 센터 프로그램을 편하게 경험하고 즐겁고 뜻깊은 시간을 보냈기를 바란다”고 전했다.

류규하 중구청장도 “앞으로도 구민 모두가 체감할 수 있는 촘촘한 가족복지 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

가족센터의 생활밀착형 서비스와 어린이집의 자발적인 나눔이 맞물리면서 지역사회 안에서 가족과 이웃을 잇는 공동체 활동의 의미를 더했다.