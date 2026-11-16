강원 공사 장기 중단 건축물 39곳…김학조 도의원 "35년째 흉물 방치도"

김학조 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·영월2)이 지난 10일 건설교통국 행정사무감사에서 도내 장기 공사중단 건축물의 실현 가능한 정비 계획과 주민 안전 대책 마련을 촉구했다.

강원특별자치도 행정사무감사 제출 자료에 따르면 도내 14개 시·군의 공사 중단 건축물은 39곳이다.

▲김학조 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·영월2). ⓒ강원특별자치도의회

속초시 교동 업무시설은 1991년, 춘천시 남산면 숙박시설과 원주시 명륜동 판매시설은 1997년 공사가 중단됐다.

김학조 의원은 자금 부족, 분쟁 등으로 수십 년간 공사가 멈춘 건축물에 대해 자력 재개나 민간투자 계획이 현실적으로 가능한지 질의했다.

이어 소유자의 사업 재개 여력과 투자 가능성을 구체적으로 확인하고 실현 가능성이 낮은 현장은 정비 방향을 재검토할 것을 요구했다.

김학조 의원은 공공정비 대상으로 분류된 곳이 강릉시 유천동, 정선군 사북읍, 양양군 양양읍 등 3곳에 불과한 점을 짚으며 장기 방치 건축물의 위험성과 정비 필요성을 검토해 공공정비 확대 방안을 마련할 것을 주문했다.

아울러 강원특별자치도와 시·군이 합동으로 현장을 점검하고 장기 방치 건축물의 안전조치 수준을 확인해 위험 요인을 해소할 것을 요구했다.

김학조 의원은 "장기 방치 건축물은 주변 주민의 안전과 생활환경에 영향을 미치는 문제"라며 "사유재산, 법적 분쟁 등 정비의 어려움이 있더라도 실현 가능성이 낮은 계획을 반복해서는 안 된다"고 지적했다.

이어 "강원특별자치도가 시·군과 함께 현장별 해결 방안을 구체화하고 위험한 곳부터 안전조치와 정비를 진행해야 한다"고 강조했다.