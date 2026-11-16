장흥·부산 영도 새마을가족 한마음 수련대회 개최…700여 명 참여

전남 장흥군새마을회(회장 김일진)가 부산 영도구새마을회(회장 김철호)와 함께 '2026 영·호남 새마을가족 한마음 수련대회'를 개최했다.

지난 12일 장흥군공설운동장에서 '동서가 하나되는 국민 화합 공동체 운동'을 주제로 열린 이번 행사는 양 지역 새마을지도자들의 노고를 격려하고, 지역 간 화합과 교류를 돈독히 하기 위해 마련됐다.

행사에는 장흥군과 영도구 새마을가족 등 700여 명이 참석했으며, 김현미 장흥부군수를 비롯한 양 지역 주요 내빈들이 자리했다.

▲장흥군새마을회(회장 김일진)는 장흥군공설운동장에서 부산 영도구새마을회(회장 김철호)와 함께 '2026 영·호남 새마을가족 한마음 수련대회'를 개최했다.2026.11.12ⓒ장흥군

이날 행사는 장흥군 10개 읍·면과 영도구 결연 동 지도자들의 합동 입장식을 시작으로 유공 지도자 표창, 양 지역 대표단의 꽃다발 및 기념품 교환, 대회사와 축사, 결의문 낭독 등으로 진행됐다. 이어 결연 읍·면·동별 오찬과 노래자랑, 화합행사를 통해 양 지역 새마을가족이 우정과 화합을 다지는 시간을 가졌다.

장흥군새마을회와 영도구새마을회는 1998년 자매결연을 맺은 이후 지속적인 상호 방문과 교류를 이어가며 영·호남 화합에 앞장서 왔다. 특히 영도구 새마을가족들은 장흥에서 생산된 쌀을 꾸준히 구매하며 지역 농업인들을 돕는 상생 협력 활동을 펼치고 있다.

김일진 장흥군새마을회장은 "먼 길을 찾아준 영도구 새마을가족 여러분께 감사드린다"며 "앞으로도 양 지역이 새마을 정신을 바탕으로 서로 협력하고 동서화합과 지역사회 발전에 함께 나갈 것"이라고 말했다.

한편, 장흥군새마을회는 앞으로도 영도구새마을회와의 교류를 계속 확대하면서 지역 간 우의를 증진하고 나눔과 봉사를 통한 공동체 운동을 꾸준히 실천해 나갈 계획이다.