문경시, 12월 1~2일 'made in 문경, 문화대축제' 개최

▲문경 문화대축제 안내 포스터ⓒ문경시 제공

경북 문경시는 연말을 맞아 오는 12월 1~2일 이틀간 문경문화예술회관에서 ‘더 나은 문경, 힘찬 하모니’라는 주제를 담아 'made in 문경, 문화대축제'를 개최한다.

이번 행사는 한 해를 마무리하며 시민들에게 음악과 추억, 배움이 어우러진 프로그램을 통해 시민 화합의 장을 마련하고자 기획됐다.

12월 1일 오후 7시에는 대공연장에서 ‘윈터 뮤직 콘서트'가 열린다. 인기 래퍼 비오를 비롯해 웅산밴드, 가수 윤영아가 출연하며, 소프라노 김혜현과 퓨전국악 여울 등 지역예술인들의 특별공연도 함께 펼쳐진다.

같은 날 오후 3시부터 전시실에서는 ‘그때, 그곳, 문경’ 특별사진전이 열린다.

이번 전시에서는 1960 ~ 80년대 탄광산업의 호황으로 인구가 증가하고 지역경제가 활기를 띠었던 문경의 모습을 사진으로 만나 시민들에게 추억과 향수를 느끼게 할 계획이다.

이어 12월 2일 오후 7시에는 개그맨 출신 작가 겸 강연가 고명환이 ‘AI 시대를 지배할 수 있는 나의 에너지는 무엇인가?’를 주제로 특강이 진행된다.

행사 기간에는 AI 기술을 활용한 포토부스도 운영해 관람객들에게 이색적인 체험 기회를 제공한다.

행사는 전석 무료로 진행되며, 1층 500석은 11월 20~21일 오전 9시~오후 6시 문경문화예술회관 홈페이지를 통해 1인 1매에 한해 예매할 수 있다.

2층 216석과 1층 미 예매석은 공연 당일 선착순으로 입장할 수 있다.

예매는 문경문화예술회관 홈페이지에서 가능하며, 자세한 사항은 세계유교문화재단(054-851-7187) 또는 문경시 문화예술과(054-550-6062)로 문의하면 된다.