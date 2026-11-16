세대 화합, 골목상권 '활짝'…광주 남구 동민축제, 두 마리 토끼 잡았다

전남광주통합특별시 남구가 17개 동 전역에서 개최한 '동민 한마음축제'가 주민 9400여 명의 뜨거운 참여 속에 성황리에 막을 내렸다.

16일 남구에 따르면 이번 축제의 백미는 단연 '지역 상권과의 상생'이었다.

단순한 동민 화합 행사가 아니라 백운광장 스트리트푸드존, 무등시장 군분로 상점가, 봉선2동 식당가 등과 긴밀히 연계한 것이 특징이다. 축제에 참여한 어르신과 주민들에게 식사 쿠폰을 제공하거나 식사를 대접하는 방식으로 자연스럽게 인근 상권으로 발길을 유도했다.

축제 기간 동안 해당 상점가들은 모처럼 몰려든 손님들로 북적였고, 이는 실질적인 매출 증대로 이어졌다.

현장의 한 상인은 "축제 덕분에 오랜만에 가게가 손님들로 가득 차 큰 도움이 됐다"며 기뻐했다.

구는 축제가 공동체의 활력을 지역 경제의 온기로 전환시키는 모델이 됐다고 자평했다.

▲전남광주통합특별시 남구 백운 스트리트푸드존 일원에서 동민한마음 축제가 열리고 있다.ⓒ전남광주 남구

'세대 간 소통과 화합'을 위한 다채로운 프로그램도 축제를 빛냈다. 모범노인 표창 등 어르신을 위한 경로 행사와 함께, 어린이들의 재롱잔치, 청소년 댄스, 초등학생들의 판소리·합창 공연이 무대에 올라 남녀노소 모두가 함께 즐기는 화합의 장을 만들었다. 여기에 주민자치센터의 풍물패, 노래교실, 라인댄스 수강생들이 재능기부 공연으로 힘을 보태 축제를 더욱 풍성하게 했다.

기획부터 운영까지 주민들이 직접 이끈 '주민주도형 자치축제'라는 점에서 의미를 더 했다. 각 동 주민자치회와 축제추진위원회가 중심이 되어 통장단, 지역사회보장협의체 등 자생단체들이 유기적으로 협력해 성공적인 축제를 일궈냈다.

남구 관계자는 "이번 축제는 어르신을 공경하고 세대 화합을 도모하는 동시에, 침체된 골목상권까지 살리며 '두 마리 토끼'를 모두 잡은 의미 있는 행사였다"며 "앞으로도 주민자치를 바탕으로 지역 공동체와 상권이 함께 성장할 수 있는 상생 방안을 지속해서 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.