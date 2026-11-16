한국산업단지공단과 인천광역시 계양구, 계양산업단지의 산업시설용지와 지원시설용지 공급 계획

▲인천 계양산업단지 분양 홍보 이미지 자료(산업·지원시설용지)ⓒ한국산업단지공단 제공

인천시 계양구에 스마트 인프라와 디지털 전환(DX)·저탄소(GX)·청년친화(YX) 요소를 갖춘 '계양산업단지'가 2027년 상반기에 조성 완료된다.

한국산업단지공단(이하 산단공단)과 인천광역시 계양구(구청장 박형우)는 현재 조성중인 '계양산업단지'의 산업시설용지와 지원시설용지를 공급한다고 16일 밝혔다.

이번 공급 대상은 산업시설용지 9필지 2만 2천519㎡와 지원시설용지 4필지 6천659㎡로 1평(3.3제곱미터)당 636만 원 정도에 공급할 계획이다.

산업시설용지는 이번 공급이 완료되면 추가 공급물량이 없으며, 지원시설용지는 이번에 처음 공급한다.

교통 접근성도 좋아 수도권 제1순환고속도로 계양IC와 인접해 있으며, 김포국제공항과 인천국제공항 등과 가까운 거리에 위치하고 있다.

▲계양산업단지 위치도ⓒ한국산업단지공단 제공

인근에는 서운일반산업단지와 계양테크노밸리가 위치해 있어 산업·주거 인프라와의 연계도 기대된다.

지원시설용지에는 관련 계획에 따라 근린생활시설과 기숙사 등을 조성할 수 있다. 인근 서운산단 근로자와 향후 계양테크노밸리 입주민 등의 생활·편의 수요를 뒷받침하는 지원시설로 활용될 것으로 기대된다.

특히 분양계약자 가운데 토지담보대출을 이용하려는 기업에는 협약 금융기관 이용을 위한 추천서도 발급할 예정이다.

다만 실제 대출 가능 여부와 한도 등은 금융기관의 별도 심사 결과에 따라 결정된다.

분양공고는 16일 진행하며, 분양 신청은 12월 2~3일까지 받는다. 지원시설용지는 온비드를 통한 입찰 방식으로, 산업시설용지는 현장 접수 방식으로 진행한다.

계약은 지원시설용지가 12월 9~16일까지, 산업시설용지가 12월 23~24일까지 진행될 예정이다.

자세한 내용은 계양산업단지 분양 누리집(www.kicoxbunyang.co.kr)에서 확인하거나 한국산업단지공단 계양사업단(070-8895-7475~8)으로 문의하면 된다.

(보도사진2) 계양산업단지 분양 홍보 이미지 자료 2부(산업·지원시설용지).