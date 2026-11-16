가스공사, ‘수소버스 운행에 따른 온실가스 감축실적 확보 및 외부감축사업 공동 추진을 위한 업무협약’ 체결

한국가스공사(사장 홍의락)는 지난 13일 전국버스운송사업조합연합회(회장 김기성), ㈜후시파트너스(대표 이형열)와 ‘수소버스 운행에 따른 온실가스 감축실적 확보 및 외부감축사업 공동 추진을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 수소버스 운행으로 발생하는 온실가스 감축효과를 객관적으로 산정·검증해 기후에너지환경부의 ‘온실가스 감축 외부사업’ 제도와 연계함으로써 실질적인 탄소감축 성과로 인정받고자 마련됐다.

▲한국가스公,수소버스 기반 온실가스 감축성과 확보 본격화 협약식ⓒ한국가스공사 제공

가스공사는 현재 운영 중인 광주·창원 수소생산기지 인프라와 버스 운행 데이터를 연계해 감축효과를 체계적으로 산정하고, 수소 모빌리티의 친환경 가치를 실질적인 감축 성과로 이어갈 계획이다.

협약에 따라 참여기관은 각자의 전문성과 보유 데이터를 기반으로 수소버스 외부감축사업의 공동 추진체계를 구축한다.

가스공사는 수소 생산·공급 데이터를 제공하고, 전국버스운송사업조합연합회는 수소버스 운행정보 확보와 운송사업자 참여를 지원하며, 후시파트너스는 온실가스 감축량 산정·검증 및 외부감축사업 등록 등을 전담한다.

이와 함께 참여기관은 수소버스의 실제 운행 및 공급 특성을 반영할 수 있도록 산정방식 개선과 외부감축사업 활성화 방안을 공동 검토할 방침이다.

현재 수소차 온실가스 감축량을 산정하기 위해서는 수소 생산부터 운송·공급까지 전 과정에서 발생하는 배출량을 종합적으로 확인해야 한다.

그러나 국내 수소충전소는 여러 공급처의 수소를 혼합해 판매하는 구조여서 개별 수소의 이동 경로를 장기간 추적하고 입증 자료를 확보하는 데 한계가 있었다.

가스공사는 수소 공급체계의 특성을 반영한 합리적인 산정방식을 관계기관과 협의해 마련하고, 수소버스 감축 실적이 더욱 효율적으로 인정받을 수 있도록 협력할 예정이다.

가스공사 관계자는 “이번 협약은 수소버스 운행의 환경적 가치를 객관적인 온실가스 감축 성과로 연결하기 위한 민관협력의 출발점”이라며, “앞으로도 안정적인 수소 생산·공급 인프라를 바탕으로 친환경 모빌리티 보급을 확대하고 수송부문 탄소중립 실현에 적극 기여하겠다”고 밝혔다.