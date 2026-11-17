경기도서관이 외국인 주민의 도서관 참여 기회를 넓히기 위해 다문화 독서 프로그램 ‘책으로 만나는 세계’ 참가자를 모집한다고 17일 밝혔다.

이번 프로그램은 외국인 주민이 모국어로 어린이 책을 읽어주는 활동가로 참여하고, 직접 녹음한 목소리로 오디오북을 제작하는 방식으로 운영된다.

▲다문화 독서 프로그램 참가자 모집 안내문 ⓒ경기도서관

참가자들은 모국어 책 읽어주기 교육을 받은 뒤 어린이 책을 각자의 모국어로 낭독한다. 녹음된 음성은 오디오북으로 제작되며, 완성된 자료는 경기도서관 누리집에 게시해 다양한 언어와 문화를 접할 수 있는 다문화 독서 활동에 활용할 예정이다.

교육은 오는 22일 오후 2시부터 5시까지 3시간 동안 한국어로 진행된다. 한국어 의사소통이 가능한 외국인 성인이라면 누구나 참여할 수 있으며, 신청은 21일 오후 6시까지 경기도서관 누리집에서 하면 된다.

윤명희 경기도서관장은 “외국인 주민이 자신의 언어와 문화를 바탕으로 도서관 활동에 참여하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 다양한 주민의 특성을 반영한 독서문화 프로그램을 마련하겠다”고 말했다.