경기도가 청년과 예비창업자의 불공정거래 피해 예방을 위해 추진한 ‘2026년 찾아가는 공정거래 교육’을 마무리했다고 17일 밝혔다.

이번 교육은 계약과 거래 관련 법률 지식이 부족한 청년과 예비창업자의 피해 예방 및 대응 역량을 높이기 위해 마련됐다.

▲‘2026년 찾아가는 공정거래 교육’ 현장 ⓒ경기도

도는 지난 7월부터 최근까지 도내 4개 대학교와 경기도시장상권진흥원 청년창업원스텝 교육장에서 총 6회 교육을 진행해 342명이 참여했다.

교육은 한양대·아주대·경희대·한국항공대에서 4회(255명), 청년창업원스텝 남부·북부 교육장에서 2회(87명) 진행됐다.

가맹거래사 자격을 보유한 공정거래 업무 담당 공무원 3명이 강사로 참여해 계약서 작성 시 주의사항과 불공정거래 피해 발생 시 대응 방법을 사례 중심으로 안내했다.

특히 계약서 내 독소조항 등 위험 요소 확인, 정부와 지방자치단체의 피해 구제 제도 활용 방법 등 실제 창업 현장에서 필요한 내용을 중점적으로 다뤘다.

만족도 조사에서도 응답자 157명 중 95% 이상이 교육에 만족한다고 답했으며, 83%는 ‘매우 만족’한다고 응답했다.

서봉자 도 공정경제과장은 “앞으로도 청년과 예비창업자들이 공정한 거래 환경에서 안정적으로 사업을 시작하고 운영할 수 있도록 현장 중심의 공정거래 교육과 피해 구제 지원을 지속하겠다”고 말했다.