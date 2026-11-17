경기미가 떡볶이와 베이커리 등 다양한 디저트로 변신해 소비자들을 만난다.

경기도는 오는 21일부터 22일까지 이틀간 수원메쎄에서 ‘2026 경기미 디저트 페스타’를 개최한다고 17일 밝혔다.

▲'2026 경기미 디저트 페스타' 포스터 ⓒ경기도

올해로 6회째를 맞는 이번 행사는 경기미를 활용한 쌀디저트를 소개하고 소비자들이 직접 맛보고 체험할 수 있도록 마련됐다. 쌀 소비를 촉진하고 경기미의 새로운 소비처를 발굴하는 데도 초점을 맞췄다.

행사에서는 경기미 쌀베이킹 전국 콘테스트와 올해 처음 열리는 경기미 쌀떡볶이 전국 경연대회가 펼쳐진다. 예선을 통과한 참가자들이 경기미를 활용한 개성 있는 쌀베이커리와 떡볶이를 선보일 예정이다.

전국 소상공인 등 쌀떡볶이 업체 18곳과 쌀베이커리 업체 36곳도 참여해 다양한 제품을 전시·판매한다.

관람객을 위한 체험 프로그램도 풍성하다. 경기미 떡볶이존과 베이커리존, 디저트존을 비롯해 제철 과일 찹쌀떡 만들기, 돌돌말이 케이크 만들기, 전통주 담그기 등을 운영한다. 도내 베이커리 관련 학과와 기업이 참여하는 초대전과 농특산물 판매 부스도 마련된다.

박종민 경기도 농수산생명과학국장은 “쌀디저트 등 다양한 소비처 확대를 통해 경기미 소비 촉진과 판로 확대에 힘쓰겠다”고 말했다.

행사 관련 자세한 내용은 공식 누리집에서 확인할 수 있으며, 문의는 운영사무국으로 하면 된다.