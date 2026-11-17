▲수성구 통합사례관리 담당 직원들이 복지 사각지대 해소를 위한 현장 활동의 성과를 인정받아 각종 사례관리 공모전에서 수상을 받고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구수성구

도움의 손길이 필요한 이웃에게는 새로운 일상을 선물하고, 지역 주민들과는 나라사랑의 의미를 되새기는 활동이 이어졌다. 대구 수성구가 복지 현장의 적극적인 사례관리와 주민 참여형 보훈행사를 통해 따뜻한 공동체 만들기에 나서고 있다.

수성구 통합사례관리 담당 직원들이 복지 사각지대 해소를 위한 현장 활동의 성과를 인정받아 각종 사례관리 공모전에서 잇따라 수상했다고 17일 밝혔다.

김혜영 통합사례관리사는 보건복지부가 주최한 '2026년 통합사례관리 우수사례 공모전'에서 우수상을 받았으며, 이는 대구 지역에서 유일한 수상이다.

수상작인 '고립된 일상, 다섯 식구에게 찾아온 작은 변화'는 가족돌봄청년과 고립·은둔청년을 지원한 사례로서, 사회와 단절된 채 어려움을 겪던 청년과 가족이 맞춤형 복지서비스를 통해 조금씩 일상을 회복해 가는 과정을 담아 의미를 더했다.

대구시 사회복지관협회가 주관한 '민·관 사회복지 사례관리 우수사례 공모전'에서도 수상 소식이 이어졌다. 허은정 통합사례관리사가 공공부문 최우수상을, 노 완 주무관이 장려상을 받았다.

허은정 사례관리사는 발달장애인이 지역사회 구성원으로서 주체적으로 삶을 꾸려 갈 수 있도록 지원한 '내 인생의 주인은 나!' 사례를 소개했으며, 노 완 주무관은 평생 가족을 돌보다 이제는 자신도 돌봄이 필요한 상황에 놓인 주민을 통합돌봄으로 지원한 사례를 발표해 좋은 평가를 받았다.

▲광복회 수성구지회가 광복회 회원 및 주민 등 50여 명이 참여한 가운데,지난 16일 수성못 일대에서 '나라사랑 태극기 달기 캠페인'을개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ수성구

이처럼 주민 한 사람 한 사람의 상황에 맞춘 복지 지원이 성과로 이어지는 가운데, 수성구는 순국선열의 날을 앞두고 주민들과 함께 나라사랑 정신을 되새기는 시간도 마련했다.

수성구는 '제87회 순국선열의 날'을 앞둔 지난 16일 수성못 일대에서 광복회 수성구지회(지회장 이상수)주관으로, 광복회 회원 및 주민 등 50여 명이 참여한 가운데, '나라사랑 태극기 달기 캠페인'을 펼쳤다.

참석자들은 기념식에서 만세삼창을 외치며 순국선열의 희생과 독립정신을 기린후, 두산폭포에서 상화동산, 수성못 둘레길까지 걸으며 주민과 방문객들에게 태극기 게양을 독려했다.

특히 상화동산에 있는 이상화 시비 앞에서는 묵념을 올리며 조국 독립을 위해 헌신한 선열들의 뜻을 되새기며, 일상 속 태극기 달기를 통해 나라사랑을 실천하자는 취지도 함께 전했다.

김대권 수성구청장은 복지 사례관리 수상과 관련해 "용기를 내 세상 밖으로 나온 주민들과 그 곁을 지킨 현장 담당자들이 함께 만든 성과"며 "앞으로도 소외되는 이웃이 없도록 주민 한 사람 한 사람에게 맞춘 복지서비스를 이어 가겠다"고 말했다.

대구 수성구는 앞으로도 보훈단체와 협력한 주민 참여형 행사를 이어가는 한편, 복지 사각지대를 세심하게 살피고 국가를 위해 헌신한 이들을 기억하고 예우하는 지역사회 문화를 확산해 나갈 계획이다.