경기주택도시공사(GH)가 주거 취약계층 지원과 혁신적인 주거복지 정책 성과를 인정받아 ‘제9회 대한민국 주거복지문화대상’ 최우수상(혁신상)을 수상했다.

17일 GH에 따르면 주거복지문화운동본부가 주최하고 행정안전부가 후원하는 이번 시상은 주거복지 공동체 조성과 주민 삶의 질 향상에 기여한 지방자치단체와 공공기관 등을 발굴하기 위해 마련됐다.

▲대한민국 주거복지문화대상 시상식 ⓒ경기주택도시공사

GH는 전세피해지원센터를 통한 법률·금융·주거 원스톱 지원과 전세사기 피해주택 긴급관리 사업 등 주거 취약계층을 위한 정책을 추진한 점에서 높은 평가를 받았다.

또한 자립준비청년 표준임대보증금 전액 지원, 행복주택과 전세임대 공급, 광교신도시 지분적립형 분양주택 도입 등 생애주기별 주거 지원도 수상에 기여했다.

이와 함께 빈집을 활용한 아동돌봄센터 조성, 세대통합형 커뮤니티 운영, 빅데이터 기반 노인돌봄 서비스인 ‘GH AI 케어 플랫폼’ 구축 등 지역과 계층별 맞춤형 주거복지 사업도 추진해 왔다.

김용진 GH 사장은 “이번 수상은 도민의 삶을 보듬는 사회적 주거 안전망을 구축하기 위해 노력한 결과”라며 “앞으로도 디지털 기술과 정책을 접목해 대한민국 주거복지의 새로운 표준을 만들어 가겠다”고 말했다.