경기 여주시가 개그맨 권재관·김경아 부부를 홍보대사로 위촉하고 지역 홍보에 나선다.

여주시는 지난 16일 시청 시장실에서 이충우 여주시장과 관계 공무원들이 참석한 가운데 권재관·김경아 부부에게 홍보대사 위촉장을 전달했다고 17일 밝혔다.

▲이충우 여주시장(가운데)과 권재관(오른쪽)·김경아 부부 ⓒ여주시

두 사람은 2006년 KBS 21기 공채 개그맨 동기로 데뷔해 KBS ‘개그콘서트’의 다양한 코너에서 활약하며 대중의 사랑을 받아왔다. 김경아는 2008년 KBS 연예대상 코미디 부문 여자 신인상을, 권재관은 2018년 코미디 부문 최우수상을 수상했다.

특히 김경아는 여주시 흥천면 다대리 출신으로, 부모가 거주하는 고향 여주와 꾸준히 인연을 이어오고 있다.

권재관·김경아 부부는 “고향 여주시를 대표하는 홍보대사로 활동하게 돼 영광스럽고 책임감을 느낀다”며 “여주에 대한 애정을 담아 적극적으로 지역을 알리겠다”고 말했다.

이충우 시장은 “여주 출신 김경아 씨가 남편 권재관 씨와 함께 홍보대사로 활동하게 돼 기쁘다”며 “문화관광도시로 도약하는 여주시를 알리는 데 큰 역할을 해주길 기대한다”고 밝혔다.