강원특별자치도의 제설제 재고량이 최근 3년 사이 2.6배 급증했지만 같은 기간 5억 원 규모의 긴급 추가 수의계약이 이루어진 것으로 드러났다.

김영숙 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·횡성2)은 지난 10일 건설교통국 소관 2026년도 행정사무감사에서 도로관리사업소의 제설제 재고 관리 실태를 지적했다.

▲김영숙 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·횡성2). ⓒ강원특별자치도의회

김 의원이 공개한 자료를 보면 도로관리사업소의 제설제 잔량은 2024년 9358톤에서 2025년 1만4178톤, 2026년 2만4509톤으로 2년 만에 약 2.6배 증가했다.

올해 확보 물량 역시 13만9958톤에 달한다.

이는 2027년 사용 계획량인 11만9345톤보다 약 2만 톤 많은 수치다.

김 의원은 "재고가 넘치는 상황에서 2025년부터 2026년까지 긴급 추가구입 명목의 제설자재 수의계약이 여러 차례 체결됐다"며 "감사 자료에서 확인한 소금·비식용소금 등 제설자재 수의계약만 14건으로 약 5억 원 규모다"고 밝혔다.

이어 김 의원은 "재고가 충분한데도 긴급 추가구입을 반복한 경위를 면밀히 살펴야 한다"며 "제설제 구매는 도민 세금을 투입하는 사업인 만큼 투명하고 공정하게 운영해야 한다"고 강조했다.