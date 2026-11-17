경기 이천시가 추진하는 한국마사회와 경마공원 유치 범시민 서명운동 참여자가 3만 명을 넘어섰다.

17일 이천시에 따르면 시가 지난 9월 18일부터 온·오프라인으로 진행한 서명운동에 전날(16일) 기준 총 3만236명이 참여한 것으로 집계됐다. 이 가운데 온라인 서명 참여자는 2685명이다.

▲한국마사회 유치 염원 퍼포먼스 ⓒ이천시

이번 서명운동은 한국마사회와 경마공원 유치를 위한 시민들의 뜻을 모으고 이천시의 입지 경쟁력을 대내외에 알리기 위해 마련됐다.

시는 2015년 말산업 특구로 지정된 데다 수도권 접근성과 교통망, 개발 가능 부지 등을 갖춰 경마공원 유치에 유리한 입지 여건을 보유하고 있다고 설명했다.

시는 경마공원 유치가 지역경제 활성화는 물론 문화·관광·레저산업 발전을 위한 새로운 성장동력이 될 것으로 기대하고 있다.

앞으로도 시청과 읍·면·동 행정복지센터에서 현장 서명을 이어가는 한편, 시 누리집과 QR코드를 활용한 온라인 서명운동도 지속할 계획이다.

성수석 시장은 “서명 3만 명 돌파는 경마공원 유치를 바라는 시민들의 뜻이 모인 결과”라며 “시민들의 염원을 바탕으로 이천시가 대한민국 말산업과 문화·관광·레저의 거점으로 도약할 수 있도록 유치에 최선을 다하겠다”고 말했다.