원주시가 지역 청년들의 시정 참여 확대와 실효성 있는 정책 발굴을 위해 제3기 원주시 청년정책네트워크 위원 60명 이내를 모집한다.

원주시 청년정책네트워크는 지역 청년들의 다양한 목소리를 시정에 반영하는 대표적 참여 기구다.

▲제3기 원주시 청년정책네트워크 위원 모집. ⓒ원주시

공고일 기준 원주시에 주민등록을 둔 18세 이상 39세 이하 청년이나 관내 대학·직장·청년단체 등에 소속돼 활동 중인 청년이면 누구나 지원할 수 있다.

최종 선발된 위원은 위촉일로부터 2년간 전체회의·분과별 회의 참석, 청년 문제 발굴·신규 정책 제안, 역량강화 워크숍·타 지자체 청년 네트워크 교류 등 청년정책 전반에 걸쳐 활동하게 된다.

모집 기간은 12월 7일까지다.

참여를 희망하는 청년은 원주시청 누리집 또는 원주시 청년지원센터 누리집에서에서 신청서를 내려받아 작성한 뒤 원주시 복지정책과 청년정책팀으로 방문하거나 온라인으로 제출하면 된다.

이영섭 원주시 복지정책과장은 "청년정책네트워크는 청년들의 참신한 아이디어와 현장 목소리가 실제 시정 정책으로 구현되는 핵심 소통 창구"라며 "원주의 미래를 함께 설계하고 변화시켜 나갈 청년들의 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.