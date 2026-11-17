정선군이 농촌 고령화와 인구 감소로 심화한 농가 일손 부족 문제를 해결하기 위해 외국인 계절근로자 도입, 공공형 계절근로센터 운영, 공공기관·사회단체 농촌일손돕기 등 다각적인 인력 지원에 나섰다.

정선군은 농번기에 집중되는 노동력 수요에 대응하고자 지난 4월부터 이달까지 외국인 계절근로자 597명을 도입하고 공공형 계절근로센터를 운영했다.

▲농번기 일손 돕기. ⓒ정선군

공공형 계절근로센터는 하루 145명의 인력을 투입해 농가 작업 수요에 대응하며 농번기 인력 수급을 도왔다.

공공기관과 사회단체가 참여하는 농촌일손돕기도 상·하반기에 걸쳐 진행했다.

상반기에는 19개 기관 245명이 참여해 19개 농가 12.4ha의 농작업을 지원했다.

하반기에는 21개 기관 252명이 참여해 16개 농가 10ha에서 수확기 일손을 보탰다.

정선군 농업정책과는 농촌일손돕기 창구를 운영하며 농가별 일손 부족 현황과 관내 기관·단체의 참여 인력을 파악했다.

이를 바탕으로 지원 우선순위를 정하고 농가별 작업 일정과 기관별 참여 인원을 조정해 필요한 시기에 인력을 배치했다.

정선군은 인력 지원과 함께 농자재 반값 지원, 농산물 최저가격 지원, 농기계임대사업소 운영 등 농업인의 영농 부담을 줄이기 위한 맞춤형 지원도 병행하기로 했다.

앞으로도 농촌 인력 지원체계를 연계하고 농가 여건과 작업 시기를 고려해 안정적인 영농 활동을 뒷받침하기로 했다.

최종명 정선군 농업정책과장은 "농촌 고령화와 인구 감소로 농번기 일손 확보에 어려움을 겪는 농가가 늘어나는 만큼 필요한 시기에 인력을 지원하고 농가의 작업 부담을 줄이는 것이 중요하다"며 "기관·단체와의 협력을 지속하고 다양한 인력 지원 정책을 연계해 농업인들이 안정적으로 영농에 전념할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.