강원특별자치도가 농업인 고령화와 청년농 감소에 대응하기 위해 2027년부터 청년 강원 농촌 정착·성장 추진 전략을 단계적으로 시행한다.

기존 정부의 독립영농·창업 중심 지원에서 나아가 계획승계, 농업법인 취업, 농촌산업 일자리, 공동활동 등 사각지대를 메우는 강원형 자체시책을 더한 것이 핵심이다.

▲청년 강원 농촌 정착·성장 추진 전략 브리핑. ⓒ강원특별자치도

◇ 농업인 76.9%가 60대 이상…세대 전환 시급

지난해 기준 강원특별자치도 내 농업인 중 60대 이상은 76.9%에 달하는 반면 40대 이하는 2.3%에 그쳤다.

최근 3년간 18~39세 청년 인구는 4.3% 줄었고 같은 연령대 청년농업인은 7.2% 감소했다.

이에 따라 청년의 다양한 농촌 진입 경로를 열어 농업의 세대 전환과 농촌 활력을 회복할 필요성이 커졌다.

▲청년 강원 농촌 정착·성장 추진 전략 브리핑. ⓒ강원특별자치도

◇ 승계농·창업취업농·농촌산업 3대 경로 구축

강원특별자치도는 청년의 여건과 진입 방식에 맞춰 3대 정착 경로를 만든다.

먼저 승계농은 사후승계에서 사전 계획승계로 전환한다.

부모 영농기부터 승계 예정 청년을 발굴해 공동경영을 돕고 농지·시설 이전과 세무·법률·경영 컨설팅을 연계한다.

창업·취업농은 현장에서 먼저 실무를 익히는 경로를 넓힌다.

독립영농이 부담스러운 청년이 농업법인에 취업해 생산·경영·유통 경험을 쌓은 뒤 독립창업이나 장기근속으로 이어지도록 지원한다.

농촌산업 청년 분야는 농사 외 영역까지 정책 대상을 확장한다.

농식품 제조·가공·유통기업, 농촌관광·체험·서비스, 로컬창업 일자리를 지역 정착과 연결한다.

실제로 홍천군 서석면 청년마을 와썹타운은 체류형 농촌체험 프로그램 낭만촌캉스를 통해 도시 청년의 로컬창업과 정착을 이끌었다.

고성군에서도 숙박업·음식점 등 로컬사업을 운영하며 정착하는 청년 사례가 확산하고 있다.

▲청년 강원 농촌 정착·성장 추진 전략 브리핑. ⓒ강원특별자치도

◇ 삼척·정선·인제·화천에 보금자리…공동체 기반 강화

주거·생활기반과 공동체 지원도 병행한다.

강원특별자치도는 삼척시·정선군·인제군·화천군 등 4개 시군에 청년농촌보금자리를 조성해 공공임대주택과 여가·문화·보육시설을 연계하기로 했다.

또 청년 공동작업단, 드론방제단, 공동육묘, 수확, 선별작업 등 지역·품목별 공동영농 조직을 육성한다.

시·군·도 단위 청년 농업·농촌 협의체도 운영해 청년을 농정의 정책 참여 주체로 세운다.

▲청년 강원 농촌 정착·성장 추진 전략 브리핑. ⓒ강원특별자치도

◇ 2027년 4대 자체 시책 가동…선순환 체계 완성

강원특별자치도는 도의회 협의와 보건복지부 사회보장제도 신설 협의를 거쳐 내년 4개 신규 자체 시책을 추진한다.

주요 사업은 청년농 계획승계·공동경영 지원, 청년 농업법인 취업·인큐베이팅, 청년-농촌기업 동반성장 일자리 지원, 시군 청년 공동작업단 농작업 지원 등이다.

전재섭 강원특별자치도 농정국장은 "정부 청년농 정책의 기반은 이어가되 정부사업만으로 부족했던 영역은 강원형 자체시책으로 보완하겠다"며 "청년농 선발 인원과 지원 규모를 넘어 청년이 실제로 농촌에서 일하고 살며 성장하는 결과를 정책 성과로 만들겠다"고 말했다.

이어 "농촌이 청년에게 단순히 농사만 짓는 공간이 아니라 창업하고 가족과 함께 살아가며 미래를 설계하는 기회의 공간이 되도록 하겠다"고 덧붙였다.