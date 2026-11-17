▲지난 3일 HD현대삼호 협력사 소속 20대 용접공 사망과 관련해 사내협력사 협의회가 금속노동조합의 잇따른 시위를 규탄하는 기자회견을 고용노동부 목포지청 앞에서열자 노조가 항의하고 있다. 2026.11.17 ⓒ독자제공

"27살 아들을 두 번 죽이는 일입니다. 유족 측을 규탄하는 시위를 하다니, 이게 사람이 할 짓입니까!"

전남광주 영암군 HD현대삼호 조선소에서 20대 협력업체 노동자가 숨진 사고와 관련해 유족과 금속노조가 원청의 책임 인정과 사과를 요구하고 있는 가운데, 협력업체 대표 80여 명이 이들의 집회와 시위를 규탄하고 나서 유족·노조 측이 거세게 반발하고 있다.

17일 <프레시안> 취재를 종합하면 지난 3일 HD현대삼호 협력업체 용접공 신모씨(27)가 선박 탱크 내부에서 쓰러진 채 발견돼 병원으로 이송됐지만 숨졌다. 유족은 사고 보름째인 이날까지 장례를 치르지 못한 채 금속노조와 함께 책임 인정과 사과를 촉구하고 있다.

이에 HD현대삼호 사내협력사 대표 80여 명은 17일 고용노동부 목포지청 앞에서 금속노조를 규탄하는 기자회견을 열었다. 신씨가 소속됐던 A협력사 대표는 참석하지 않았다.

원청인 HD현대삼호가 "조사 결과에 따라 조치하겠다"는 원론적인 입장을 고수하고 있는 상태에서 협력사들이 사과를 요구하는 유족과 노조를 향해 집단행동에 나선 것이다.

▲전남광주 영암군 대불산단 HD현대삼호 협력사 소속 20대 용접공 의 사망과 관련해 유족과 금속노동조합이 17일 고용노동부 목포지청 앞에서 책임인정과 사과를 촉구하는 기자회견을 열고 있다. 2026.11. 17 ⓒ금속노동조합

노조는 협력사 대표들의 집단행동이 유족의 정당한 요구를 왜곡하고 협상을 위축시키는 압박이라고 비판했다.

노조는 "유족의 위임을 받은 금속노조를 공격하는 것은 곧 유족을 공격하는 '2차 가해'다"라며 "자식을 잃은 부모에게 또다시 상처를 주고 고인을 두 번 죽이는 잔인한 처사"라고 목소리를 높였다.

원청인 HD현대삼호가 기자회견을 지시하거나 묵인한 것 아니냐는 의혹도 제기됐다.

노조는 "목숨줄을 쥔 원청이 아무것도 안 했는데 협력업체들이 나서겠느냐"며 "원청이 봤을 때 문제가 될 거 같으면 하지 말라고 이미 말렸을 것"이라고 주장했다.

그러면서 HD현대삼호에 회견 사전 인지와 준비 과정의 관여 여부를 밝히라고 요구하며 "원청이 하청업체 대표들을 앞세워 유족과 금속노조를 압박하는 것이라면 결코 용납하지 않을 것"이라고 분개했다.

협력사 협의회는 사고 원인이 규명되기 전에 책임을 단정해서는 안 된다는 입장이다. 이날 협의회는 기자회견문을 통해 노조의 '은폐' 등 표현이 협력사들의 명예와 현장 구성원들의 신뢰에 영향을 미친다며 유감을 표했다.

한편 유족과 노조는 신씨에게 발급된 '밀폐공간 출입카드'와 작업허가서를 근거로 '밀폐공간'에서 '2인 1조' 수칙이 지켜지지 않았다고 주장하고 있다.

신씨에게 나타난 청색증과 높은 이산화탄소 수치도 질식 가능성을 뒷받침하는 정황으로 제시했다. HD현대삼호는 사고 장소가 밀폐공간에 해당하지 않는다며, 부검과 조사 결과에 따라 조치하겠다는 입장이다.