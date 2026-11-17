국제통화기금(IMF)이 한국의 올해 경제성장률 전망치를 종전 3.3%에서 0.6%포인트 끌어올린 3.9%로 상향 조정했다. 인공지능(AI) 산업 호황에 따른 반도체 수출 호조를 반영했다.

17일 재정경제부에 따르면 IMF는 '2026년 연례협의 결과'에서 한국의 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 지난해 1.1%에서 올해 3.9%로 대폭 상향할 것으로 전망했다.

이는 지난달 13일 IMF가 낸 세계경제전망(WEO)의 3.3%보다 상향 조정된 결과다.

만일 실제 한국의 실질 GDP 성장률이 3.9%에 이른다면 이는 2021년(4.3%) 이후 5년 만의 최대 성장률이 된다. 당시는 코로나19 팬데믹으로 인한 2020년의 역성장(-0.7%)에 따른 기저효과에 더해 팬데믹을 탈출하면서 각국에서 일어난 소비 호황에 따른 수출 호조에 힘입어 고성장세가 나타났다.

팬데믹 특수를 제외한다면 경제성장률이 3.9%를 넘어선 마지막 해는 2010년(6.8%)이다.

IMF는 한국의 내년 성장률 전망치도 종전 2.8%에서 0.5%포인트 상향 조정한 3.3%로 새로 제시했다. AI 산업 투자에 발맞춰 한국의 첨단산업 수출과 투자가 호조를 이룰 것이라는 관측이다.

물가상승률 전망치는 지난달과 마찬가지로 올해 2.7%, 내년 2.3%로 제시했다. 에너지 가격 상승으로 인해 공급 부문 상승 압력이 커지는 가운데, 정부가 석유최고가격제 등으로 이를 억누르고 있으나 경제 성장세에 발맞춰 내수 회복세가 물가 상승 압력을 이어갈 것으로 IMF는 내다봤다.

IMF는 물가 상승 압력에 맞서기 위해 추가 통화 긴축 정책이 필요하다고 조언했다. 금리 인상 등으로 시중 유동성을 추가 흡수하는 대책이 필요하다는 지적이다. 이 과정에서 나타나는 취약 경제 주체에 대한 선별적 지원은 필요하지만, 보수적인 재정 운용이 필요한 시점이라고 IMF는 밝혔다.