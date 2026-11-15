친청계, 김민석 '최민희 징계회부' 지시에 반발…"金 징계도 처리"

더불어민주당 김민석 대표가 최민희 최고위원의 최근 언행 관련 논란과 관련, 최 최고위원을 당 윤리심판원에 회부한 데 대해 친청(親정청래)계 한민수 최고위원이 '김 대표에 대한 징계청원도 공정하게 처리하라'고 촉구하고 나섰다.

한 최고위원은 15일 밤 소셜미디어에 쓴 글에서 "김 대표가 최 최고위원에 대한 윤리감찰단 조사결과를 중앙당 윤리심판원으로 이첩하라고 지시했다"며 "이미 윤리심판원에는 '반·분·신 3자 비밀연합' 허위 주장으로 당을 분열시켰다'며 김 대표에 대한 징계 청원이 접수돼 있다. 두 사건 모두 공정하게 처리돼야 한다"고 주장했다.

앞서 이날 오후 민주당은 김 대표가 최 최고위원에 대한 당 윤리감찰단의 감찰조사 결과를 보고받고, 윤리심판원 이첩을 지시했다고 언론에 공지했다.

최 최고위원은 지난달 자신의 지역구인 경기 남양주시 비공개 간담회에서 "윤석열 탄핵에 (이재명) 대통령도 반대하셨다. 그냥 하야하는 쪽으로 잘해보자. 한덕수랑 손잡고 해보자는 입장이셨다"는 말을 한 것으로 전해졌다.

최 최고위원은 파장이 커지자 "제가 1문 1답 과정에서 헷갈린 점이 있었다. 죄송하다"고 발언을 철회하고 사과했지만, 청와대와 당 지도부는 즉각 강한 불쾌감을 표했다.

강유정 청와대 수석대변인은 해당 논란이 보도된 당일 언론 공지에서 "이 대통령이 윤 전 대통령 탄핵에 반대했다는 최 의원의 전언은 사실무근"이라며 "강한 유감을 표한다"고 밝혔다.

김 대표도 "최근 최 최고위원의 일련의 언행과 관련한 여러 논란을 심각하게 인식"한다며 당 윤리감찰단에 관련 사안에 대한 즉시 감찰조사를 지시했다.

'탄핵 반대' 발언뿐 아니라 최 최고위원이 최근 사진기자들을 '하이에나'라고 비하해 논란을 빚은 사례까지 함께 겨냥한 것으로 풀이됐다.

다만 당 안팎에서는 최 최고위원의 실언에 대한 이같은 당정 지도부의 대응이, 8.17 전당대회 이후 계속되고 있는 이른바 친명-친청 내분의 가운데 나왔다는 점에 주목하는 반응도 있다.

김 대표가 지난 전당대회 기간 제기했던 '신천지 교도들의 민주당 집단입당' 의혹과 관련해 지난 3일 비공개 의원총회에서 "3자 비밀연합 증거 없었다"고 김 대표가 사과한 이후, 전당대회에서 김 대표와 경쟁했던 정청래 전 대표와 친청계가 그에 대해 거센 공세를 이어가던 시점이어서다.