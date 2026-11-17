춘천시(시장 육동한)가 지역사회와 함께 모은 겨울옷 350점을 외국인 유학생들에게 전달하며 온정을 나눴다.

춘천시는 17일 강원대학교에서 외국인 유학생을 위한 겨울 의류 전달식을 열었다.

▲겨울 의류 전달식. ⓒ춘천시

이번 나눔은 한국의 추운 겨울에 익숙하지 않은 외국인 유학생들이 따뜻하게 겨울을 나고 낯선 환경에 안정적으로 적응하도록 돕고자 마련됐다.

전달된 의류는 겨울 외투와 상·하의 등 총 350점이다.

춘천시 직원들이 자발적으로 옷을 모으고 춘천시니어클럽 황금천사와 소양동지역사회보장협의체가 뜻을 보태 마련했다.

모아진 겨울옷은 강원대학교를 통해 도움이 필요한 외국인 유학생들에게 전해진다.

춘천시의 외국인 주민 겨울옷 나눔은 지난해에 이어 2년째 이어졌다.

지난해에도 지역사회와 협력해 겨울의류 538점을 외국인 유학생과 근로자들에게 전달했다.

춘천시 관계자는 "지역사회가 함께 모은 따뜻한 마음이 외국인 유학생들에게 조금이나마 힘이 되길 바란다"며 "앞으로도 외국인 주민들이 춘천시에서 안정적으로 생활하고 지역사회에 잘 적응하도록 세심하게 살피겠다"고 말했다.