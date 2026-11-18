▲대구달서구의회가 지난 17일 ‘달서구 전통시장 활성화 연구회’ 최종보고회를 열고기념촬영을 하고 있ⓒ대구달서구의회

온라인 쇼핑과 대형마트에 밀리고 상인들의 고령화까지 겹치면서 전통시장의 어려움이 갈수록 커지고 있다. 하지만 모든 시장이 같은 문제를 안고 있는 것은 아니기에, 시장마다 규모와 상권, 이용객의 특성이 다른 만큼 활성화 대책도 달라져야 한다는 목소리가 나왔다.

대구 달서구의회가 관내 전통시장 8곳을 직접 들여다보고 시장별 여건에 맞는 활성화 방안 마련에 나섰다.

달서구의회는 지난 17일 ‘달서구 전통시장 활성화 연구회’ 최종보고회를 열고, 관내 전통시장 8곳에 대한 심층조사 결과와 시장별 맞춤형 활성화 방안을 발표했다.

이날 보고회에는 정달호 대표 의원을 비롯해 여종상·도하석·최안집 의원과 연구용역을 수행한 문화진흥연구원 관계자 등이 참석해 연구 결과를 공유하고 실효성 있는 정책 추진 방안을 논의했다.

이번 연구는 지난 9월부터 10월까지 달서·서남·서남신·성서와룡·용산종합큰·월배·월배신·도원시장 등 8개 전통시장 상인회를 대상으로 면담 중심의 심층조사를 진행하는 방식으로 이뤄졌으며, 조사 결과 전통시장은 온라인·모바일 유통 확대와 대형마트의 상권 잠식, 상인 고령화 등 복합적인 어려움에 직면한 것으로 나타났다.

특히 시장마다 규모와 입지, 운영 여건에 차이가 커 일률적인 시설 지원이나 획일적인 사업만으로는 실질적인 상권 회복을 기대하기 어렵다는 점도 확인됐다.

이에 연구회는 새로운 시설을 짓거나 투자 규모를 늘리는 방식보다는 기존 시설을 효율적으로 관리하고 소비자들이 시장을 편리하게 이용할 수 있도록 생활밀착형 서비스를 강화하는 데 초점을 맞췄다.

구체적인 대안으로는 전통시장에서 구입한 물품을 집까지 보내주는 공동배송 서비스와 모바일 결제 이용 편의 개선, 단골 고객을 확보하기 위한 유인 서비스, 노후하거나 불편한 기존 시설의 이용환경 개선 등이 제시됐다.

소비자들이 전통시장을 찾는 데 느끼는 불편을 줄이고, 한 번 방문한 고객이 다시 시장을 찾도록 만드는 데 정책의 초점을 맞춘 것이다.

정달호 대표 의원은 “이번 연구를 통해 시장별 특성에 맞는 실현 가능한 활성화 방안을 살펴본 만큼, 앞으로 집행부와의 협의 과정에서 연구 결과가 충실히 검토되고 정책에 반영될 수 있도록 의회 차원에서 지속적으로 관심을 갖고 노력하겠다”고 말했다.

이번 연구 결과가 실제 정책으로 이어질 경우 시장별 여건에 맞춘 지원과 이용 편의 개선이 전통시장 경쟁력 강화에 어떤 변화를 가져올지 주목된다.