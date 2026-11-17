강원특별자치도 관광 정책을 양적 확대에서 체류형·광역 연계형으로 전환해야 한다는 지적이 강원특별자치도의회 행정사무감사에서 나왔다.

정동수 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·동해2)은 17일 열린 강원관광재단 행정사무감사에서 "한 번 보고 떠나는 관광이 아니라 느끼고 즐기며 휴식을 통해 에너지를 충전하는 순환 구조가 자리 잡아야 정주형·체류형 관광이 성공할 수 있다"며 강원 관광의 근본적인 구조 개선을 주문했다.

▲정동수 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·동해2). ⓒ강원특별자치도의회

정 의원은 이날 강원관광 동향 분석 종합 결과를 근거로 정책 전환의 시급성을 짚었다.

그는 단순히 관광객 수만 늘리는 '더 많이 오는 관광'에서 벗어나 '더 오래 머물고, 더 많이 쓰고, 더 넓게 이동하는 관광'으로 패러다임을 바꿔야 한다고 강조했다.

특히 동해안에 편중된 관광 수요를 내륙권까지 확산하는 광역 관광 체계 구축의 필요성을 역설했다.

정동수 의원은 재단이 도내 시·군 간 칸막이를 허물고 동해안과 내륙을 하나로 묶는 실질적인 광역 연계 사업을 주도해 강원 관광의 체질을 개선해야 한다고 거듭 당부했다.