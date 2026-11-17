▲13일 전남광주통합특별시 서구 한 신호등에서 우산을 쓴 시민들이 보행신호를 기다리고 있다. 2026.11.13 ⓒ프레시안(강병석)

18일 전남광주지역에는 비가 내리고 오후부터는 찬 공기가 유입돼 기온이 낮아질 전망이다. 수능 날인 19일은 일부 지역에서 눈이 오고 전날보다 기온이 더 낮아져 추울 예정이다.

17일 기상청에 따르면 오는 18일 낮부터 늦은 밤까지 전남광주 곳곳에 5㎜ 미만의 비가 내릴 예정이다. 구례 산지는 저녁부터 늦은 밤 사이 비 또는 눈이 내리는 곳이 있을 것으로 예보됐다.

아침 최저기온은 8~11도, 낮 최고기온은 11~14도로 관측된 가운데, 전남광주 주요 지역 아침 최저기온은 ▲장성 8도 ▲담양 8도 ▲화순 8도 ▲곡성 8도 ▲광주 9도 ▲나주 9도 ▲목포 10도 ▲순천 10도 ▲여수 10도 등이다.

낮 최고기온은 ▲장성 11도 ▲담양 11도 ▲화순 11도 ▲곡성 11도 ▲광주 12도 ▲나주 12도 ▲목포 12도 ▲순천 13도 ▲여수 13도 등으로 예보됐다.

2027학년도 대학수학능력시험이 치러지는 19일에는 아침 최저기온은 3~7도, 낮 최고기온은 6~10도로 예보되면서 더 쌀쌀한 날씨가 예보됐고, 곳곳에 비 또는 눈이 내릴 전망이다.

이날 광주·장성·담양·화순은 오전부터, 영광·함평·순천·구례·곡성·강진·장흥·보성은 오후에 눈이 내릴 것으로 내다봤다. 특히 저녁부터 늦은 밤 사이 전남 북부에는 1㎝ 안팎의 눈이 쌓일 전망이다.

수능 당일 주요 지역 아침 최저기온은 ▲장성 3도 ▲담양 3도 ▲곡성 3도 ▲광주 4도 ▲순천 4도 ▲여수 4도 ▲나주 5도 ▲목포 6도 등이다.

낮 최고기온은 ▲장성 6도 ▲담양 6도 ▲곡성 6도 ▲광주 7도 ▲나주 7도 ▲목포 8도 ▲순천 8도 ▲여수 9도 등으로 예보됐다.

기상청 관계자는 "높은 산지와 교량 등에서는 내린 비나 눈이 얼어 도로 살얼음이 나타날 수 있다며 수험장 이동 시 교통안전에 유의해야 한다"고 당부했다.