강원특별자치도 제2청사 글로벌본부(본부장 손창환)는 17일 강릉컨벤션센터에서 영동·남부권 10개 시군과 도 관계자 등 100여 명이 참석한 가운데 2026년 제3회 강원 동남권 발전방안 회의를 열고 지역현안 해결과 협력 방안을 논의했다.

이번 회의는 2025년부터 도와 시군이 함께 발굴한 지역현안과 협력과제의 추진 상황을 점검하고 향후 실행 방안을 모색하고자 열렸다.

▲ 2026년 제3회 강원 동남권 발전방안 회의. ⓒ강원특별자치도

기존 회의가 시군별 건의 사항을 모으는 데 집중했다면 이번에는 발굴된 과제의 이행 상황을 살피고 실질적인 해법을 찾는 데 주력했다.

지금까지 발굴된 협력과제는 총 39건이다.

주요 과제는 미래산업 분야의 삼척 수소도시 조성사업·강원 수소특화단지 활성화 공동 대응, 관광 분야의 고성 대섬(죽도) 둘레길 조성·동해안권 공동 관광브랜드 구축, 해양수산 분야의 수산자원 조성 종자 방류를 위한 어선법 개정 등이다.

가시적인 성과도 이어지고 있다.

도와 시군은 긴밀한 협력을 바탕으로 2026 강릉 세계마스터즈탁구선수권대회, ITS 세계총회 공동 홍보, 동남권 축제 연계 광역 관광캘린더 구축 등의 성과를 냈다.

이날 회의에서 글로벌본부 소관 부서는 분야별 과제 추진 성과와 계획을 설명했다.

10개 시군은 사업 추진 과정의 애로사항과 추가 협력 과제를 제시하며 의견을 나눴다.

강원특별자치도는 추진 중인 사업의 이행력을 높이고 장기 검토 과제는 관계기관과 협의해 해결 방안을 마련하는 등 후속 조치를 이어갈 방침이다.

강원특별자치도 제2청사는 지난해부터 회의를 정례화해 영동·남부권 10개 시군과 소통 창구를 넓혀왔다.

올해도 1월 삼척에서 영동권 6개 시군, 2월 정선에서 남부권 4개 시군과 각각 회의를 열어 지역별 현안을 다뤘다.

손창환 강원특별자치도 제2청사 글로벌본부장은 "지역현안 해결을 위해서는 과제 발굴에 그치지 않고 지속적인 점검과 도·시군 간 긴밀한 협력이 무엇보다 중요하다"며 "과제별 추진 상황을 꼼꼼히 살피고 지역의 목소리가 실질적인 정책 성과로 이어지도록 제2청사가 적극적인 역할을 하겠다"고 말했다.