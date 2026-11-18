정부가 2차 공공기관 지방이전을 추진하면서, 기관의 기능과 지역 산업을 함께 키우는 이전이 과제로 떠오르고 있는 가운데 '말 산업'도 경마와 생산 중심의 개별 시설에서 벗어나 생산·육성·복지·교육·관광을 잇는 광역 클러스터로 확대돼야 한다는 지적이다.

더불어민주당 박희승 의원(남원장수임실순창, 더불어민주당, 산업통상자원중소벤처기업위)은 17일 국회의원회관 제3세미나실에서 남원시와 함께 '한국마사회 본사 남원 이전과 연계한 전북권 말산업 클러스터 조성 전략' 세미나를 열었다.

전북대학교가 주관한 세미나에는 양충모 남원시장을 비롯해 발제를 맡은 고병인 중앙경영연구원 박사, 토론에 나선 김부찬 원광대 교수, 신완선 성균관대 명예교수, 오순민 전 한국마사회 상임이사, 조호성 전북대 수의과대학 교수 등이 참석했다.

이 자리에서 박 의원은 "마사회 본사 이전은 남원 한 곳의 일이 아니라, 남원·장수·임실·순창이 함께 크는 일"이라며 "전북 동부권을 대한민국 말산업의 새 중심으로 만드는 출발점이 될 것"이라고 강조했다.

박 의원이 지난 8월 우희종 한국마사회장을 만나 4개 시군 광역 말산업 클러스터 구상을 밝혔다. 다시 말해 한 지역에 시설을 몰아넣지 않고, 시 군마다 강점에 맞는 기능을 나눠 맡는 방식이다.

예를들어 남원은 한국마사회 본사를 중심으로 말 복지 정책, 교육, 바이오 연구개발을 맡는 클러스터의 중심으로 성장시키고 장수는 20여 년 간 경주마를 길러온 장수목장을 확충해 종축·육성·전문인력 양성을 담당하게 하고, 승마체험·산악승마·숙박휴양을 갖춘 장수말산업문화테마파크를 조성한다는 것이다.

그동안 말 생산을 맡아온 역할이 이제는 지역경제로 환원돼야 한다는 점을 강조하는 것이다.

임실은 퇴역마 휴양·재활센터를 조성해 은퇴한 경주마의 휴양과 재활, 전환훈련, 장기 보호를 전담하는 말복지 현장 거점으로 순창·담양은 제5경마공원을 유치하고 재활·치유승마를 맡게 해 말이 태어나 자라고, 달리고, 은퇴해 쉬는 전 과정을 4개 시군이 나눠 책임지는 구조다.

남원은 한국경마축산고, KTX 남원역, 전북대 남원 글로컬캠퍼스, 설립이 추진되는 국립의학전문대학원 등 본사가 자리 잡을 여건을 갖췄다는 점도 강조됐다.

발제를 맡은 고병인 중앙경영연구원 박사는 본사 후보지로 구 서남대 부지(약 10만㎡, 유휴건물 3동)를, 운봉읍 국유지 약 30만㎡에는 말 보건·치유승마센터를 제시했음며 남원·장수·임실·순창에서 '말의 전 생애 순환체계'를 만들자는 구상을 밝혔다.

이날 토론에서는 이전 타당성을 남원 한 도시가 아닌 광역 클러스터 관점에서 평가해야 한다는 의견(신완선 성균관대 명예교수)과, 말산업·말복지·교육 기능부터 옮기는 단계적 방안과 직원 정주여건을 준비해야 한다는 제안(오순민 전 한국마사회 상임이사)이 나와 눈길을 끌었다.

또 경마 수익을 퇴역마 복지로 돌아가는 선순환 구조를 제도화하자는 제언(조호성 전북대 교수)과 논개·춘향 등 역사·문화 자원과 결합하자는 의견(김부찬 원광대 교수)도 제시됐다.

박 의원은 "말을 낳고 기르는 곳, 은퇴한 말을 돌보는 곳, 말산업 인재를 가르치는 곳이 30분 거리 안에 모여 있는 것이 전북 동부권의 힘"이라며 "본사가 남원에 오면 마사회는 말산업 현장을 얻고, 소멸 위기의 4개 시군은 성장의 축을 얻게된다"며 "마사회 본사 남원 이전이 국토균형발전의 출발점이 되도록 정부와 마사회를 끝까지 설득하겠다"고 강조했다.

박희승 의원은 이날 나온 의견을 반영해 4개 시군 클러스터 구상을 실행계획으로 다듬고, 정부와 한국마사회, 전북특별자치도, 4개 시군과 협의를 이어간다는 계획이다.