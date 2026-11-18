▲엄승용 보령시장이 발전공기업 통합 본사는 마땅히 보령이어야 한다는 언론브리핑을 하고 있다 ⓒ프레시안 이상원

충남 보령시가 발전공기업 통합 본사 유치를 위한 본격적인 경쟁에 나섰다.

엄승용 보령시장과 성태용 보령시의회 의장은 18일 시청 브리핑룸에서 공동 기자회견을 열고 발전공기업 통합 본사의 충남 유치에 뜻을 모으면서 보령의 입지 당위성을 강조했다.

엄 시장은 “정부가 결정하는 입지는 충남이라는 광역 단위가 아닌 구체적인 도시”라며 “보령·태안·당진 가운데 한 곳을 선정한다면 보령이 최적지”라고 주장했다.

그 근거로 한국중부발전 본사와 보령·신보령 발전본부가 위치한 점, 충남 석탄화력발전소 28기 가운데 8기가 집중된 점 등을 제시했다.

특히 2020년 보령화력 1·2호기 조기 폐쇄 이후 1년 만에 인구가 1822명 감소하는 등 에너지 전환의 충격을 먼저 겪었다고 설명했다.

엄 시장은 “석탄산업 합리화와 발전소 폐쇄에 이어 본사마저 다른 지역으로 이전한다면 시민들에게 또 다른 희생을 요구하는 것”이라고 강조했다.

통합 본사 유치를 위한 정주여건 개선책도 내놨다.

죽정사택 현대화와 응급의료 협력체계 구축, 서해선·서해 KTX 연계교통망 확충, 직원 배우자 일자리 지원 등을 포함한 종합 지원 방안을 마련할 계획이다.

태안·당진과의 경쟁에서는 타지역 비방 금지, 공정하고 객관적인 선정 기준 마련, 선정 결과 승복과 상생방안 추진 등 ‘선의의 경쟁 3대 원칙’을 제시했다.

성태용 보령시의회 의장은 “40년 넘게 국가전력 공급을 위해 감내해온 보령의 희생에 정당한 보상이 필요하다”며 “정의로운 에너지 전환을 위해 시의회도 적극 협력하겠다”고 밝혔다.

보령시는 통합 본사 유치와 함께 ‘정의로운 전환특구’ 지정도 추진한다.

이를 위해 시민 대토론회를 개최하고 연말까지 후보부지 검토와 정주 지원 방안을 구체화하는 한편, 통합 과정에서 본사가 이전하는 지역에 대한 정부 지원 대책도 건의할 방침이다.