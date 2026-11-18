경기도가 오는 20일 경기도서관에서 최진영 작가를 초청해 독자들과 문학적 이야기를 나누는 북토크를 개최한다.

18일 도에 따르면 이번 행사는 경기도서관 지하 1층 플래닛 경기홀에서 열리는 ‘플래닛을 만나다’ 프로그램의 일환으로, 최진영 작가가 ‘소설이라는 선물’을 주제로 강연에 나선다.

▲'플래닛을 만나다' 최진영 작가 초청 북토크 안내문 ⓒ경기도서관

‘플래닛을 만나다’는 지난해 10월 경기도서관 개관 이후 매달 작가와 독자가 만나는 형식으로 운영되고 있는 프로그램이다. 다양한 작가와의 만남을 통해 도민들에게 문학을 접하고 소통할 기회를 제공하며 꾸준한 호응을 얻고 있다.

최진영 작가는 첫 장편소설 ‘당신 옆을 스쳐간 그 소녀의 이름은’으로 한겨레문학상을 수상하며 문단의 주목을 받았다. 이후 ‘구의 증명’, ‘해가 지는 곳으로’ 등 다수의 작품을 통해 이상문학상 대상과 만해문학상, 신동엽문학상 등을 수상하며 작품성과 대중성을 인정받았다.

이번 북토크에서 최 작가는 소설을 쓰고 읽는 과정에서 작가와 독자에게 일어나는 변화와 문학이 지닌 의미를 들려줄 예정이다. 아울러 작가의 일상과 글쓰기 습관, 창작의 원동력, 장편소설의 주요 소재를 발견하는 과정 등 창작에 관한 다양한 이야기도 소개한다.

강연 이후에는 현장 참석자들과 질의응답을 진행하며 문학과 창작에 대한 생각을 나누는 시간도 마련된다.

윤명희 경기도서관장은 “많은 독자에게 깊은 울림을 전해온 최진영 작가와의 만남을 통해 문학이 삶에 주는 의미를 함께 나누는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”며 “도민들의 많은 관심과 참여를 기대한다”고 말했다.