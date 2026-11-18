전기자동차 보급이 늘면서 화재 대응의 중요성이 커지는 가운데 경기도기술학교가 소방관들의 현장 대응 역량 강화에 나섰다.

경기도일자리재단 경기도기술학교는 지난 17일 양평소방서에서 도내 소방관 62명을 대상으로 ‘전기자동차 화재 대응 교육’을 실시했다고 18일 밝혔다.

▲전기차 화재 대응 교육 참석자들 기념촬영 ⓒ경기도일자리재단

이번 교육은 전기차 화재의 특성과 차량 구조에 대한 이해를 높이고, 실제 화재 현장에서 필요한 대응 능력을 강화하기 위해 마련됐다. 특히 대용량 배터리를 탑재한 전기버스는 화재 진압이 어렵고 재발화 위험도 높아 소방관들의 전문적인 대응 역량이 중요하다.

교육은 이론과 실습을 병행하는 방식으로 진행됐다. 소방관들은 전기차의 주요 구성과 차종별 배터리 위치, 화재 발생 원리와 확산 양상, 재발화 특성 등을 배우고 실제 사고사례를 살펴봤다.

이어 실제 차량을 활용해 차고지 내·외부 위험 요소를 점검하고, 보호장비 착용과 감전 위험 대처 방법 등을 익혔다. 전기버스 식별부터 고전압 차단, 강제진입, 회생제동 해제까지 화재 현장에서 필요한 대응 절차도 반복 실습했다.

허정은 경기도기술학교장은 “소방관의 안전을 확보하고 대형 전기차 화재에 효과적으로 대응하려면 차량에 대한 기술적 이해와 직무 역량이 중요하다”며 “실제 현장에서 필요한 기술을 익힐 수 있도록 실습 중심 교육을 마련했다”고 말했다.

윤덕룡 경기도일자리재단 대표이사는 “전기차 확산 등 산업환경 변화에 따라 현장에서 요구하는 직무 역량도 달라지고 있다”며 “산업 수요에 맞는 교육을 적기에 마련해 일자리 경쟁력을 높여 나가겠다”고 전했다.