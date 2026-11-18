영경의료재단 전주병원은 지난 13일(금) 인공신장센터 지하 1층 대회의실에서 '제11회 QI(Quality Improvement, 의료질 향상) 경진대회'를 개최했다.

이날 행사에는 최정웅 이사장을 비롯해 김종준 의료원장, 태형진 전주병원장, 유창현 호성전주병원부원장, 이재백 기획원장, 김환민 행정원장, 문영희 간호원장, 주민호 경영총괄본부장, 박철현 적정관리실장, 안수진 QPS팀장 등이 참석해 각 부서의 QI 활동 성과를 함께 공유하고 격려했다.

올해로 11회를 맞은 QI 경진대회는 한 해 동안 각 부서에서 추진한 환자안전 및 의료서비스 질 향상 활동의 성과를 공유하고, 우수 사례를 발굴해 원내에 확산하기 위해 마련됐다. 전주병원은 꾸준한 QI 활동을 통해 직원들의 자발적인 참여와 지속적인 의료 질 개선 문화를 이어오고 있다.

심사 결과, 대상은 호성전주병원 간호부의 '대기만성'이 차지했으며, 최우수상은 재활치료팀의 '재활력', 우수상은 고객만족팀의 '응대의 정석'이 각각 수상했다.

전주병원 최정웅 이사장은 "제11회 QI 경진대회가 이어지기까지 함께 노력해 온 임직원들에게 감사의 뜻을 전하고 우수한 QI 활동이 앞으로도 지속적으로 이어지길 당부하며, 한 해의 성과 발표에 그치는 것이 아니라 실제 원내 업무에 적극 활용되고 발전적으로 적용돼 병원 전체의 의료 질 향상으로 이어지기를 기대한다"고 밝혔다.

한편, 전주병원은 앞으로도 지속적인 QI 활동을 통해 환자안전과 의료서비스 질 향상을 도모하고, 각 부서에서 발굴한 우수 개선 사례를 원내에 적극적으로 공유·확산해 병원 전반의 의료서비스 수준을 높여 나갈 계획이다.