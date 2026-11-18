전북특별자치도 완주군에 자리한 로봇 전문기업 주식회사 하이로봇이 좁고 불규칙한 농작업 현장에서도 자유자재로 움직일 수 있는 첨단 이동로봇 핵심 부품 개발에 성공했다.

전북테크노파크(이하 전북TP)는 '산학연 협동프로그램(K-ILP)' 기술고도화 패키지 지원사업을 통해 하이로봇의 '200W급 스워브 드라이브 모듈' 시제품 개발을 돕고 시험용 로봇을 활용한 실내 주행 시연을 마쳤다고 18일 밝혔다.

이번 사업은 지역 중소기업이 현장에서 마주하는 기술적 한계를 연구기관 및 대학과 협력해 풀고, 농업과 물류용 이동로봇 분야의 사업화 역량을 키워 세계 시장 진출의 발판을 마련하고자 추진됐다.

▲(주)히이로봇 스워브 모델 SW001 전방향 주행 모듈을 탑재한 모빌리티 이미지ⓒ전북테크노파크

이번에 개발된 '스워브 드라이브 모듈'은 각 바퀴의 구동과 조향을 독립적으로 제어하는 첨단 장치다. 이 장치를 적용하면 로봇 차체의 방향을 틀지 않고도 전·후진은 물론 좌·우 횡이동과 대각선 이동, 제자리 회전이 모두 가능하다. 이를 통해 기존 로봇이 방향을 바꾸기 어려웠던 비좁은 온실 통로나 복잡한 농작업 현장에서도 정밀하게 위치를 조작할 수 있게 됐다.

하이로봇은 흙길 등 험하고 불규칙한 농로 환경에서도 로봇이 안정적으로 달릴 수 있도록 바퀴마다 독립된 충격 흡수 장치(현가장치)를 설계하고 지름 300㎜의 공기 타이어를 장착했다. 성능 면에서도 모듈 1개당 50㎏ 이상의 무거운 하중을 견디고 시속 5㎞ 이상의 속도를 내며 10도 이상의 험한 경사도 거뜬히 오르도록 개발 목표를 맞춰 실제 농업 현장에서의 실용성을 크게 끌어올렸다.

하이로봇 측은 기구 설계부터 부품 제작과 전기·전자 장치 구성, 조향 제어 기술까지 모든 개발 과정을 마치고 '스워브 드라이브 모듈 및 이를 포함하는 이동로봇'에 대한 특허 출원까지 끝내며 핵심 기술의 지식재산권을 단단히 확보했다.

회사는 앞으로 이 모듈을 바탕으로 농업용 운반·방제 로봇 △농작업 보조 장비 △물류 이송로봇 등으로 제품군을 점차 늘려나갈 계획이다.

전북TP 관계자는 "이번 성과는 지역기업이 보유한 기술 역량과 현장의 실제 수요를 엮어 시제품 제작부터 특허 출원까지 실질적인 사업화 성과를 거둔 모범 사례"라며 "앞으로도 산학연이 손을 맞잡는 맞춤형 지원을 꾸준히 늘려 지역 중소기업의 기술 경쟁력을 높이고 신산업 분야 시장 진출을 든든하게 뒷받침하겠다"고 말했다.