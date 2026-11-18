하석균 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·원주6)이 17일 열린 제350회 정례회 강원관광재단 행정사무감사에서 파견공무원 중심의 인력 운영 문제를 질타하고 전문성과 업무 연속성을 높이는 인사체계 개선을 촉구했다.

하 의원은 2024년 행정사무감사에서 파견공무원 비율을 단계적으로 줄이고 전문인력 채용을 늘리라고 지적했지만 현재까지도 인력 구성 변화가 미흡하다며 실질적인 대책 마련을 요구했다.

▲하석균 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·원주6). ⓒ강원특별자치도의회

하 의원은 파견공무원의 관광 분야 근무 이력과 재단 내 담당 직무의 적합성을 점검해야 한다고 강조했다.

순환보직으로 생기는 업무 단절을 막기 위해 인수인계와 업무 권한·책임을 명확히 할 것도 주문했다.

파견인력 교체로 발생하는 업무 부담이 재단 자체 직원에게 넘어가지 않도록 직무체계를 정비해야 한다고도 덧붙였다.

하 의원은 전문인력 중심의 조직 운영 방안을 마련할 것을 재단 측에 요청했다.

강원관광재단은 향후 조직·인사 개편 때 지적사항을 반영하도록 노력하겠다고 답변했다.