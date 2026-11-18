2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 더불어민주당 전북특별자치도당이 그간 묵묵히 책상 앞을 지켜온 도내 수험생 1만7472명에게 따뜻한 격려와 진심 어린 응원의 메시지를 전했다.

윤준병 민주당 전북도당위원장은 이날 입장문을 내고 밤잠을 줄여가며 책장을 넘기고 때로는 밀려오는 불안과 걱정 속에서도 끝내 포기하지 않고 자신의 꿈을 향해 한 걸음씩 내디딘 전북 수험생들의 값진 노력을 깊이 위로했다.

윤 위원장은 수험생들이 견뎌낸 하루하루가 단순한 입시 준비를 넘어 스스로의 한계를 뛰어넘고 더 넓은 미래로 나아가기 위한 위대한 도전이었다고 의미를 부여하며, 그 치열한 열정과 인내의 시간에 뜨거운 박수를 보냈다.

윤준병 위원장은 “수험생 여러분이 지금까지 묵묵히 걸어온 자신의 발걸음을 굳게 믿고 시험이 끝나는 마지막 순간까지 흔들림 없이 최선을 다해주길 바란다”며 “긴 시간 차곡차곡 쌓아 올린 땀방울과 노력이 빛나는 결실로 이어져 여러분의 새로운 내일을 여는 든든한 밑거름이 되기를 진심으로 응원한다”고 말했다.