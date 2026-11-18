전북특별자치도 부안읍 성터길에 위치한 청우작은도서관이 도내 402곳을 대상으로 진행된 '2026년 전북특별자치도 작은도서관 운영평가'에서 우수 도서관으로 최종 선정되며 지역 주민들의 진정한 독서 문화 쉼터로 인정받았다.

청우작은도서관은 과거 지역의 청년들에게 지식을 전수했던 옛 청우실업학교 터에 세워져 그 역사적 의미를 더하고 있다.

2023년 5월 이곳에 새롭게 문을 연 도서관은 과거 배움터였던 실업학교의 역사성을 계승하며, 이제는 아이부터 어른까지 세대를 아우르는 문화 공간으로 자리매김했다.

이번 평가는 전북특별자치도가 도내에 위치한 공립 작은도서관 177곳과 사립 작은도서관 225곳 등 총 402곳의 2025년 한 해 운영 실적을 엄격하게 심사한 결과다.

시군 추천을 거쳐 교수 등 외부 전문가 3명으로 구성된 평가위원회가 독서동아리 및 독서문화 프로그램 운영 사례 △운영 재원 마련 노력 △지역사회와 기관 간 연계 및 협력 사업 등을 다각도로 살펴 공립 7곳과 사립 3곳 등 모두 10곳을 우수 도서관으로 뽑았다.

청우작은도서관은 개관 이후 어린이 공예 △도란도란 토요 책놀이 △그림책 친구야 놀자 △오늘함께뜨개 △한국수어 기초반 등 다채로운 프로그램을 주민 생활권 가까이에서 꾸준히 진행해 왔다.

▲전북 부안군 청우작은도서관이 전북 작은도서관 운영평가에서 우수 도서관으로 선정됐다. ⓒ

특히 지난해 11월부터 12월까지 전북도립미술관과 함께 작은도서관 예술 소통 프로젝트인 '예술 한 페이지'를 성공적으로 개최했다. 이 행사에서는 한국 1세대 서양화가 고 윤재우 화백의 작품 '가을의 정물'을 도서관 내에 전시하고 전문 해설가의 작품 설명회를 열어 520여명의 주민이 책과 미술을 동시에 만나는 다채로운 경험을 제공했다.

우수 도서관 시상식은 다음달에 열리는 작은도서관운영협의회 총회에서 진행되며, 청우작은도서관은 전북특별자치도지사 상장과 우수 도서관 인증 현판을 받게 된다.

또한 이번에 인정받은 운영 사례는 2027년 작은도서관 운영자 역량강화 교육을 통해 도내 타 기관들에 우수 사례로 널리 소개될 예정이다.

도서관 이용은 매주 화요일부터 토요일 오전 9시부터 오후 6시까지 가능하며, 자세한 사항은 도서관(063-581-2224)을 통해 확인할 수 있다.

부안군 관계자는 "이번 선정은 도서관을 아끼고 꾸준히 찾아 주신 주민들과 함께 만든 결과"라며 "앞으로도 작은도서관이 일상 가까이에서 책과 문화를 누리는 쉼터가 될 수 있도록 다양한 프로그램을 지원하겠다"고 말했다.