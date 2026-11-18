강원특별자치도 산림사업장에서 최근 3년간 9명이 숨진 것으로 나타나 안전관리 강화가 시급하다는 지적이 나왔다.

강정호 강원특별자치도의회 농림수산위원장(국민의힘·속초2)이 강원특별자치도로부터 제출받은 산림사업장 안전사고 현황을 분석한 결과 2024년부터 2026년 11월까지 매년 3명씩 총 9명이 사망했다.

▲강정호 강원특별자치도의회 농림수산위원장(국민의힘·속초2). ⓒ강원특별자치도의회

올해는 1월 강릉시, 3월 인제군, 11월 삼척시 벌목 현장에서 작업 중 쓰러지는 나무에 맞아 숨지는 사고가 잇따랐다.

최근 3년간 사망사고 9건 가운데 4건은 공공사업장, 5건은 민간사업장에서 발생했다.

전체 안전사고는 2022년 204건, 2023년 194건, 2024년 233건, 2025년 222건으로 4년간 연평균 213건을 기록했다.

2026년 11월 기준으로도 92건의 사고가 발생했다.

강 위원장은 "2023년에도 산림사업장 사망사고의 심각성을 지적했지만 이후 3년간 또다시 9명이 목숨을 잃었다"며 "매년 비슷한 유형의 사고가 되풀이되는 것은 기존 대책이 현장에서 제대로 작동하지 않는다는 의미다"고 비판했다.

이어 "벌목작업은 작은 부주의가 인명피해로 이어지는 고위험 작업인 만큼 사전 위험성 평가, 안전거리 확보, 대피 장소 지정 등 기본 수칙 준수가 중요하다"며 "사후 대응에서 벗어나 현장 위험요인을 미리 제거하는 예방 중심 대책을 마련해야 한다"고 촉구했다.