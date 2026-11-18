전북특자도 진안군이 노후 산업단지 환경 개선을 위해 추진 중인 '연장농공단지 구조고도화사업' 현장 점검에 나섰다.

전춘성 진안군수와 입주기업협의회, 한국산업단지공단 관계자 등 10여 명은 지난 17일 연장농공단지 관리사무소에서 사업 추진 현황을 보고받고 주요 사업 현장을 둘러봤다.

이번 점검은 한국산업단지공단 공모사업으로 진행되는 '휴·폐업공장 리모델링'과 '아름다운 거리조성 플러스' 등 2개 핵심 사업의 공정률을 확인하고, 향후 단지 활성화 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

▲ⓒ진안군 연장농공단지 현장점검

우선 2027년 상반기 착공해 하반기 준공을 목표로 하는 휴·폐업공장 리모델링 사업은 실시설계 완료 보고에 이어 준공 후 공간 활용 방안을 집중 논의했다.

다음 달 준공을 앞둔 아름다운 거리조성 플러스 사업은 막바지 공정과 완료 구간을 직접 확인하며 입주기업 관계자들의 현장 애로사항을 청취했다.

전춘성 군수는 "아름다운 거리조성 사업을 통해 근로 환경을 개선하고 지역 주요 관광지와 스토리텔링으로 연계해 진안의 매력을 알리겠다"며 "농공단지와 지역사회가 상생할 수 있도록 기반시설 확충을 이어가겠다"고 밝혔다.