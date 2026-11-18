국회 예산결산특별위원회 이광재 위원장으로부터 고(故) 노무현 전 대통령의 국회의원 시절을 떠올리게 한다는 평가를 받았던 더불어민주당 박지원 의원(전북 군산·김제·부안을)이 이번에는 언론사가 선정한 국정감사 우수의원상을 수상했다.

국회 보건복지위원회 소속 박지원 의원은 18일 서울 여의도 국민일보 12층 컨벤션홀에서 열린 '2026 쿠키뉴스 국정감사 우수 국회의원 시상식'에서 국정감사 우수의원상을 받았다.

앞서 박 의원은 국회 예산결산특별위원회 종합정책질의를 마친 뒤 이광재 예결위원장으로부터 "박지원 의원님 질의하는 거 보면서 제가 떠오르는 분이 한 분 있는데, 초선 의원 때 노무현 국회의원이 생각납니다"라는 평가를 받은 사실을 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 소개한 바 있다.

쿠키뉴스 국정감사 우수의원상은 소속 기자들이 국정감사 활동을 모니터링하고 공공성, 질의의 충실성, 정책 대안 제시 등을 기준으로 평가해 선정하는 상이다.

제22대 국회 후반기 보건복지위원회 위원으로 활동 중인 박 의원은 올해 국정감사에서 지방의료원 진료 공백과 보건의료 연구개발(R&D) 예산 문제를 제기하고, 특수형태근로종사자와 플랫폼 노동자의 국민연금 사각지대 개선 필요성을 강조했다.

또 비대면진료 확대에 따른 의료 안전성과 대면진료 원칙을 강조하고, 남원 국립의학전문대학원 설립 필요성 등 지역 공공의료 현안도 다뤘다.

국정감사에 앞서서는 '사회서비스 분야 종사자 교육연수시스템 마련 방안'과 '기준중위소득 산정의 문제점 및 개선방안' 등 두 권의 정책자료집을 발간하며 관련 제도 개선 방안을 제시했다.

이와 함께 ECM 스킨부스터 관련 규제 공백을 지적하고, 햄프산업 관련 특별법과 마약류관리법 개정안을 대표발의하는 등 입법 활동도 이어갔다.

박 의원은 수상 소감에서 "기자들이 직접 국감 현장을 꼼꼼히 모니터링하고 종합평가해 결정된 뜻깊은 상을 받게 돼 막중한 책임감을 느낀다"고 밝혔다.

이어 "정치가 국민께 드릴 수 있는 가장 확실한 답은 오직 '삶의 변화'인 만큼, 낡은 관행과 소모적인 질책에만 머무는 정치를 넘어 실현 가능한 방안과 입법 성과로 국민의 기대와 신뢰에 보답하겠다"고 말했다.