전남광주특별시 무안군 오룡지구 AI 데이터센터 건립을 반대한 주민들이 거리집회에 나섰다. 주민들은 아이들의 교육환경과 가족의 주거권, 재산권 보호를 요구하며 사업 추진 중단과 전면 재검토를 촉구했다.

오룡 데이터센터 비상대책위원회는 18일 오전 남악 무안청사 만남의 광장에서 반대 집회를 시작해 1시간 동안 거리 행진을 이어갔다. 전남개발공사 앞에서는 2차 집회를 열고 데이터센터 건립 반대 입장을 거듭 밝혔다.

이날 집회에서 김미혜 무안희망초등학교 학부모회장은 "오룡·남악에는 어린 자녀를 키우는 젊은 가정이 많고, 이곳은 주민들이 평생 일하고 저축해 마련한 소중한 보금자리"라며 "우리가 원하는 것은 의료시설 확충과 교육환경 개선, 지역경제 활성화이지 주민들의 불안을 키우는 개발이 아니다"고 강조했다.

이어 "특정 블록 하나만의 문제가 아니라 오룡지구 지원부지 전체를 데이터센터 부지로 활용하려는 계획에 반대하는 것"이라며 "아이들에게 물려줄 것은 데이터센터가 아니라 안전한 동네여야 한다"고 말했다.

▲오룡지구 주민들이 무안청사에서 AI 데이터센터 건립반대 집회를 하고 있다. 2026. 11. 18 ⓒ프레시안(서영서)

주민들의 반대 여론은 설문조사에서도 뚜렷하게 나타났다. 비대위가 지난달 24일부터 지난 17일까지 온라인으로 실시한 설문조사에는 1773명이 참여했으며, 이 가운데 1646명(92.8%)이 오룡지구 주민이었다.

건립 찬반 조사에서는 1692명(95.4%)이 적극 반대한다고 답했고, 반대 의견까지 합하면 97.0%에 달했다.

주민들이 우려하는 사항은 주거지역 인근 시설에 따른 안전 문제(87.5%)가 가장 많았으며, 냉각시설 소음과 열 배출(70.0%), 비상발전시설 소음과 대기오염(68.4%), 대규모 전력 공급시설 안전 문제(64.0%) 등이 뒤를 이었다.

비대위는 이날 주민 설문조사 결과와 정책 건의서를 전남광주특별시장에게 제출하고 ▲사업 추진 및 인허가 절차 중단 ▲인근 위험물 저장시설과의 복합사고 위험성 검증 ▲소음·열 배출·대기오염 등 환경 영향 검토 ▲인허가 및 안전성 자료 공개 ▲주민 참여 공식 협의체 구성을 요구했다.

논란이 되고 있는 AI 데이터센터 200MW 규모로 오룡지구 지원 7블록에 건립을 추진 중이다.