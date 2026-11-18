▲대구수성구가 ‘2026년 청년도전지원사업’에 참여한 청년들이 기념 촬영을 하고 있다.ⓒ대구수성구

대구 수성구가 취업의 문턱에서 어려움을 겪는 청년들에게는 새로운 출발의 기회를 제공하고, 어린이들에게는 범죄로부터 스스로를 지킬 수 있는 안전수칙을 알리는 등 일자리와 생활안전을 아우르는 맞춤형 행정을 펴고 있어 눈길을 끈다.

수성구(구청장 김대권)는 수성대학교 산학협력단과 함께 운영한 '2026년 청년도전지원사업'을 지난 16일 마무리했다고 18일 밝혔다.

올해 사업에는 구직에 어려움을 겪거나 취업 의욕이 떨어진 청년들이 참여했으며, 모두 132명이 과정을 수료했다. 당초 목표였던 130명을 넘어선 수치며, 이 가운데 34명은 실제 취업에 성공했다.

단순히 취업 기술을 가르치는 데 그치지 않았다는 점이 특징이다.

청년들이 먼저 자신감을 회복하고 자신의 적성과 진로를 찾을 수 있도록 심리·성격검사와 진로 탐색부터 시작했으며, 이어 이력서와 자기소개서 첨삭, 면접 전략 교육, 현직자 직무 멘토링 등을 통해 실질적인 취업 역량을 키웠다.

경제·재무관리 교육과 전통 요리 체험, 수성못 일대 지역문화 탐방, 도자기 만들기 등 다채로운 체험 프로그램도 마련했다. 이는 취업 준비에 지친 청년들이 새로운 경험을 쌓고 또래와 교류하면서 사회적 관계를 회복하도록 돕기 위해서다.

과정별 취업자는 단기 6명, 중기 17명, 장기 11명으로, 수성구는 수료 이후에도 국민취업지원제도와 직업훈련, 구직자도약보장패키지 등 후속 서비스를 연계해 청년들의 구직활동이 중단되지 않도록 지원하고 있다.

청년들에게 일자리를 통한 자립의 기회를 마련했다면, 어린이들에게는 일상에서 마주할 수 있는 위험으로부터 자신을 지키는 방법을 알리는 데 힘을 쏟았다.

▲댜구 수성구가 지난 17일 범어초등학교 일대에서 수성경찰서와 학교, 안전단체 등이 참여한 가운데 '어린이 유괴 예방 합동 캠페인'을 펼치고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구수성구

수성구는 지난 17일 범어초등학교 일대에서 수성경찰서와 학교, 안전단체 등이 참여한 가운데 '어린이 유괴 예방 합동 캠페인'을 펼쳤다.

하교 시간대에 맞춰 진행된 이날 캠페인에는 수성구청과 수성경찰서, 범어초등학교, 수성구 안전모니터봉사단, 안전보안관 등이 함께했으며, 참여자들은 어린이들에게 범죄 예방 전단과 홍보물을 나눠주며 낯선 상황에서 어떻게 행동해야 하는지 알기 쉽게 설명했다.

어린이들에게 전달한 안전수칙은 다섯 가지다.

외출할 때는 보호자에게 행선지를 알리고, 낯선 사람이 주는 음식이나 선물은 받지 않아야 한다. 등하교할 때는 사람이 많은 큰길을 이용하고, 위험한 상황에서는 큰 소리로 주변에 도움을 요청해야 한다. 특히 잘 아는 사람이라도 보호자의 허락 없이 따라가지 않는 것이 중요하다고 강조했다.

어린이 대상 범죄 예방은 단순히 낯선 사람을 경계하는 것만으로 충분하지 않다. 위험한 상황을 스스로 알아차리고 주변에 도움을 요청할 수 있도록 반복적으로 안전수칙을 익히는 것이 중요하기에, 수성구는 앞으로도 경찰과 학교 등 관계 기관과 협력해 어린이 범죄 예방 활동과 안전한 통학 환경 조성에 나설 계획이다.

김대권 수성구청장은 청년도전지원사업과 관련해 “청년들의 취업과 진로 상황을 꾸준히 살피고, 청년별 특성과 수요에 맞는 사후관리와 취업 지원을 이어 가겠다”고 밝혔다.

청년에게는 사회로 나아갈 발판을, 어린이에게는 안심하고 생활할 수 있는 환경을 제공하는 일. 대상은 다르지만 주민들의 삶을 실질적으로 바꾸겠다는 방향은 같다.

일자리 문제부터 어린이 안전까지, 주민들의 일상에서 필요한 것을 찾아 지원하는 수성구의 세대별 맞춤 행정이 지역사회에 어떤 변화를 만들어낼지 주목된다.